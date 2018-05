Il bacio segreto di Meghan e Harry | ecco il dietro le quinte del Royal Wedding

Il Segreto anticipazioni : SAUL vede un bacio tra JULIETA e PRUDENCIO : Nuovi guai in arrivo per JULIETA Uriarte (Claudia Galan) nei prossimi mesi di programmazione de Il Segreto: pur di consentire all’amato SAUL Ortega (Ruben Bernal) di uscire di prigione, la nostra protagonista si piegherà ad un ricatto orchestrato da PRUDENCIO (Josè Milan) e Francisca Montenegro (Maria Bouzas); come abbiamo infatti avuto occasione di anticipare nei nostri precedenti post, la dark lady asseconderà un piano del cattivissimo ...

Anticipazioni Il Segreto - 9-14 aprile : un bacio appassionato : Il Segreto, Anticipazioni prossima settimana: una bella notizia per Camila Il Segreto va in onda dal lunedì al sabato pomeriggio su Canale 5 e la prossima settimana ci dovrebbe essere anche la puntata serale venerdì 13 aprile. Le Anticipazioni de Il Segreto dal 9 al 14 aprile svelano che terrà ancora banco la vicenda della povera Ana. La figlia di Julieta è morta nell’incendio appiccato da Prudencio e Mauricio per mandare via gli ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 9-14 aprile 2018 : Aquilino inganna Hernando! bacio appassionato tra Saul e Julieta! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 9 aprile a sabato 14 aprile 2018: Aquilino ha in pugno Hernando! Julieta e Saul si baciano! Fe umiliata! Anticipazioni Il Segreto: Aquilino aiuta Hernando per piegarlo ai suoi voleri! Tra Marcela e Beatriz è ancora scontro! Prudencio si sente responsabile della morte di Ana, mentre Fe è pronta ad accettare una proposta di lavoro ed a lasciare la Casona! Ricatti, ...

“Riverdale” : c’è un segreto dietro al bacio tra Cheryl e Toni - che ti farà passare ogni romanticismo : Il bacio che i fan di “Riverdale” aspettavano, è arrivato la scorsa settimana ed è subito diventato iconico. Preparati però a scoprire che le cose sul set non sono andate come ti saresti aspettato! In questa seconda stagione, hai visto Cheryl Blossom e Toni Topaz diventare sempre più unite, fino appunto al bacio. Adesso Madelaine Petsch – che interpreta Cheryl – ha spiegato che quello che ti sembra un gesto ...

Il Segreto anticipazioni : PRUDENCIO vede un bacio tra JULIETA e SAUL : Tempi duri in arrivo per SAUL Ortega (Ruben Bernal) e JULIETA Uriarte (Claudia Galan) nelle prossime settimane de Il Segreto: stando a quanto segnalano le anticipazioni, i due dovranno fingere di aver posto fine alla loro relazione per sfuggire alla furia di Francisca Montenegro (Maria Bouzas). Ricapitoliamo tutto quello che succederà per capire che ruolo avrà l’antagonista PRUDENCIO (Josè Milan) in tutta questa storyline… Tutto avrà ...