I saluti commoventi di Sarah Drew e Jessica Capshaw a Grey’s Anatomy e ai loro

optimaitalia

: I saluti commoventi di @SarahDrew e @JessicaCapshaw a #GreysAnatomy e ai loro personaggi: 'È triste dire addio'… - OptiMagazine : I saluti commoventi di @SarahDrew e @JessicaCapshaw a #GreysAnatomy e ai loro personaggi: 'È triste dire addio'… -

(Di domenica 20 maggio 2018) Col finale della quattordicesima stagione si sono consumati gli addii dia Grey's: dopo rispettivamente nove e dieci anni di permanenza nel medical drama, per volontà degli sceneggiatori (e nello specifico della showrunner Krista Vernoff) le due interpreti di April Kepner e Arizona Robbins non si sono viste rinnovare icontratti.ATTENZIONE SPOILER!Tra tante lacrime, ricordi ed emozioni contrastanti le due attrici hanno salutato il cast artistico e tecnico con le riprese del finale di Grey's14, che ha visto April sposare Matthew ed Arizona volare a New York per ritrovare Callie. Così i due personaggi usciranno di scena e non torneranno nella quindicesima stagione in onda da settembre su ABC.Inevitabili i commiati sul set e sui social: dopo aver lasciato colleghi e amici al termine delle riprese, le due attrici hanno tirato le ...