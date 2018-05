I risultati e la classifica finale della Serie A 2017 2018

Serie A - risultati e classifica finale. Inter in Champions League : Ribaltone all'Olimpico: nerazzurri in rimonta soffiano il posto alla Lazio. La Roma batte il Sassuolo e consolida il terzo posto. Il Milan travolge la Fiorentina e va in Europa League senza passare ...

risultati Serie A / Classifica aggiornata : l'Inter vola in Champions League - è 2-3 all'Olimpico! : Risultati Serie A: Classifica aggiornata, l'Inter vince all'Olimpico e scavalca la Roma per gli scontri diretti, volando in Champions League dopo sei anni. La Roma vince a Reggio Emilia. E’ l’Inter la quarta squadra che va in Champions League: i nerazzurri espugnano lo stadio Olimpico rimontando nel giro di pochi minuti e vincendo contro la Lazio, che si deve accontentare del quinto posto e dell’Europa League.

Ordine di arrivo MotoGP - GP Francia 2018 : risultati e classifica gara Le Mans. Marquez vince - Valentino Rossi terzo - cade Dovizioso : Marc Marquez ha vinto il GP di Francia 2018, quinta tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo ha dominato la gara in sella alla sua Honda e ha infilato il terzo successo consecutivo allungando in classifica generale. Valentino Rossi ha sfruttato una buona pista per la Yamaha ed è riuscito a salire sul terzo gradino del podio alle spalle dell’ottimo Danilo Petrucci. Purtroppo Andrea Dovizioso è caduto da solo quando era in testa alla gara. ...

MotoGP - GP Francia 2018 : risultati e classifica del warm-up. Marc Marquez domina davanti ad Andrea Dovizioso. Valentino Rossi è quinto : E’ sempre Marc Marquez a fare la voce grossa nel corso di questo weekend in Francia, quinto round del Mondiale 2018 di MotoGP. Lo spagnolo della Honda è stato, infatti, il più veloce del warm-up, ottenendo il tempo di 1’31″868, l’unico pilota ad infrangere la barriera dell’1’32”. Girando con una coppia di soft (anteriore)/hard (posteriore), il leader della classifica iridata ha saputo fare la differenza, ...

Pallanuoto - A1 2018 : risultati e classifica dopo l’ultima giornata. Ortigia splendida quarta : Ultima giornata per la regular season di Pallanuoto maschile: oggi gli incontri per il 26mo turno di A1. La pro Recco chiude a punteggio pieno con un nettissimo 16-2 al Bogliasco, bene anche AN Brescia e BPM Sport Management che si impongono nelle ultime sfide con Acquachiara e Savona. In quarta piazza (era ancora aperta la battaglia) a sorpresa c’è una super Ortigia che nello scontro diretto batte la Canottieri. Posillipo vince ed evita i ...

Giro d'Italia 2018 - classifica e risultati dopo la tappa 14 : Chris Froome torna re: suo lo Zoncolan davanti ad uno splendido Yates che consolida la leadership. Dumoulin a 36", crollo di Aru Giro d'Italia 2018, Froome risorge sullo Zoncolan. classifica ...