I manuali per formare gli imam in Belgio ispirati alla dottrina qaidista

Artigianato nel mondo : opere create con le proprie capacità manuali : L'Artigianato esprime sempre creatività, in ogni angolo del mondo ci sono persone che creano con le proprie mani opere di rara bellezza, che durano nel tempo e molto spesso abbelliscono l'ambiente che li circonda. A volte guardare queste opere ci riporta indietro nel tempo, ripensando a come venivano prodotte opere senza l'uso di moderni strumenti di lavoro. Artigianato della pietra in Tunisia Quest'oggi vi parlerò della lavorazione della pietra ...