I festeggiamenti della Juve e la rabbia del Napoli | una vergogna che arriva da lontano e

A Torino un tir dei tifosi della Juventus si è scontrato con i cavi del tram durante i festeggiamenti per lo Scudetto : cinque persone si sono ferite : Sabato sera, durante i festeggiamenti dei tifosi della Juventus a Torino per il 34esimo Scudetto, un tir sul quale stava festeggiando un gruppo di tifosi ha urtato i cavi elettrici del tram in corso Grosseto, all'angolo con via Chiesa della Salute.

Le foto dei festeggiamenti della Juventus : Per lo Scudetto e per l'ultima partita con la squadra di Stephan Lichtsteiner, Kwadwo Asamoah e soprattutto Gianluigi Buffon

Festa della mamma : ecco i principali festeggiamenti nel mondo : La Festa della mamma, che ricorre quest’anno il 13 maggio in Italia, non cade nello stesso giorno in tutti i Paesi del gloco che la celebrano. Seconda domenica di maggio in gran parte degli Stati e uropei, negli Usa, in Giappone e in Australia; il 15 marzo a San Marino, l’8 marzo nei paesi balcanici, nel giorno dell’equinozio di primavera in molti paesi arabi (Egitto, Iraq, Giordania, Libi a, Libano, Qatar, Siria). Si suppone che nel mondo arabo ...

AVERSA MILLENARIA - Weekend di grandi festeggiamenti per i 996 anni della città normanna. Disponibili le cartoline del millennio per l'... : La città sarà animata da sbandieratori, spettacoli, musiche e danze fino alle 18, ora a cui è prevista l'arrivo al Parco Pozzi. La serata terminerà con uno spettacolo finale e la premiazione dei ...

“Non respira!”. 7 mesi - muore il giorno del suo battesimo. Il vestitino bianco - tutta la famiglia della piccola Chiara era pronta per i festeggiamenti. Poi la tragica scoperta in culla. Tanto insopportabile dolore : Da mesi aspettavano quel momento. Da quando gli occhi della loro piccola gioia si erano aperti non avevano mai smesso di sognare. Una felicità vera, di quelle che il tempo non scalfisce e che crescono ad ogni passo. Così era la vita di Matteo Buscaglia e Francesca, i genitori della piccola Chiara, un tesoro con i loro tratti e il sorriso sempre sul viso. Doveva essere una giornata di festa quella, la prima festa di Chiara, il battesimo al ...

Proseguono a Chiaramonte Gulfi i festeggiamenti della Patrona : Numerosi gli appuntamenti in programma per i festeggiamenti della Patrona Maria Santissima di Gulfi. La domenica è dedicata ai "vasciddari"