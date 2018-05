I cosmetici che inquinano come il benzene

5 cosmetici degli anni Ottanta che usiamo ancora : Smalti, rossetti e creme per la pelle che vennero inventati in quell'epoca e che sono tornati di moda o non sono mai scomparsi The post 5 cosmetici degli anni Ottanta che usiamo ancora appeared first on Il Post.

Biotech : chemio dolce e cosmetici dai rifiuti - assaggi di futuro a Milano : Dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior. La bellezza può spuntare da dove non te l’aspetti: lo cantava Fabrizio De André e lo ha spiegato oggi a Milano Chiara Lacapra dell’università degli Studi Genova, davanti a una platea di investitori finanziari in cerca di idee in cui credere e sulle quali puntare. La giovane, portavoce di una startup che produce cosmetici ecosostenibili partendo da ‘rifiuti’ ...

Piante di tabacco come biofabbriche di farmaci e cosmetici : "Riprogrammare" le Piante di tabacco per produrre, al posto delle sigarette, molecole benefiche da destinare a vaccini, anticorpi e cosmetici. E' l'obiettivo del progetto europeo Newcotiana da 7,2 ...

Ricerca : piante di tabacco come biofabbriche di farmaci e cosmetici grazie a progetto Ue con ENEA : ‘Riprogrammare’ le piante di tabacco per produrre, al posto delle sigarette, molecole benefiche da destinare a vaccini, anticorpi e cosmetici. È l’obiettivo del progetto europeo Newcotiana da 7,2 milioni di euro per rivitalizzare in chiave sostenibile nel campo della salute e dell’ambiente la coltivazione del tabacco, un settore economico che in tre decenni è diminuito di circa sei volte sia in Europa che in Italia (Ue, da 710mila a 115mila ...

L'azienda che vuole cambiare l'industria dei cosmetici : Si chiama Deciem e offre sieri e creme efficaci a prezzi dieci volte inferiori a quelli delle grandi marche