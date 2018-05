Honor Play 7 ufficiale in Cina | pochi guizzi | ma molto molto economico | foto

Smartphone Android in offerta oggi 16 maggio : Honor 9 - Moto Z2 Play - Nokia 7 Plus - Huawei P20 Pro e altri : Non si fermano neanche oggi le offerte online che riguardano il panorama Android. Sono cinque gli Smartphone Android, il cui street price è continuato a calare in queste ultime settimane […] L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 16 maggio: Honor 9, Moto Z2 Play, Nokia 7 Plus, Huawei P20 Pro e altri proviene da TuttoAndroid.

Honor 7S potrebbe presto farsi vivo con display 18 : 9 - ma senza sensore di impronte : Honor 7S potrebbe essere commercializzato nelle prossime settimane a un prezzo intorno ai 150 euro: ecco caratteristiche tecniche e immagini del presunto nuovo smartphone Android in arrivo. L'articolo Honor 7S potrebbe presto farsi vivo con display 18:9, ma senza sensore di impronte proviene da TuttoAndroid.

Honor 7A : Smartphone Low Cost con Display 18 : 9 da 100 euro : Honor 7A è un nuovo Smartphone Low Cost con Display 18:9, doppia fotocamera e buone caratteristiche con prezzi da solo 103 euro. Il nuovo best buy della fascia economica Scheda tecnica, foto, prezzi e data di uscita Honor 7A Honor presenta 7A, nuovo Smartphone che si posiziona nella fascia bassa del mercato non tanto per […]

Huawei Honor 10 si mostra in foto dal vivo : anche lui con il Notch (la tacca) sul display : Alcune immagini dal vivo mostrano il prototipo di un Huawei Honor 10, la versione più piccola di Honor View 10, che presenta pure lui il Notch (la tacca) sul display.Sembra proprio che il colosso cinese Huawei stia lavorando su una versione più piccola del suo Honor View 10 che potrebbe prendere il nome di Honor 10.Oggi dalla cina sono state divulgate alcune immagini che riprendono un prototipo di Honor 10, che sembra essere funzionante, ...