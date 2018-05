Honor 10 si aggiorna in Italia con alcune novità

Honor 8 Pro si aggiorna e arriva la feature Face Unlock - per ora solo in India : Il team di Honor ha finalmente dato il via ad un nuovo update per Honor 8 Pro che porta con sé la funzionalità Face Unlock e qualche altra novità L'articolo Honor 8 Pro si aggiorna e arriva la feature Face Unlock, per ora solo in India proviene da TuttoAndroid.

Altro indizio per Honor 8 sulla compatibilità con l’aggiornamento Oreo il 4 maggio : A sorpresa, da alcuni giorni a questa parte uno degli smartphone Android più chiacchierati è senza ombra di dubbio il cosiddetto Honor 8. Lanciato sul mercato poco meno di due anni fa e in grado di conquistare non pochi utenti italiani, grazie ad un rapporto tra scheda tecnica e prezzo piuttosto conveniente, il device sembrava non avere alcuna possibilità di ricevere l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. Al più qualche funzionalità ...

Honor View 10 e Honor 6X si aggiornano con le patch di sicurezza di aprile 2018 : Honor View 10 e Honor 6X migliorano la sicurezza con le nuove patch di Google di aprile 2018 con un nuovo corposo aggiornamento. L'articolo Honor View 10 e Honor 6X si aggiornano con le patch di sicurezza di aprile 2018 proviene da TuttoAndroid.

Altro capitolo per la telenovela Honor 8 : aggiornamento Oreo ad un passo il 3 maggio? : Si arricchisce di un nuovo capitolo la telenovela infinita riguardante uno smartphone come il cosiddetto Honor 8, a proposito di un argomento decisamente delicato per il pubblico. Inutile dire che sto parlando della compatibilità con l'aggiornamento Android Oreo, se non Altro perché gli stessi feedback discordanti rilasciati dal produttore in questi mesi non hanno aiutato a sciogliere i dubbi una volta per tutte. Come stanno effettivamente le ...

Honor 7X - nuovo aggiornamento e sblocco facciale - : Honor COMUNICATO STAMPA Milano, 3 Maggio, 2018 " Honor, il brand leader nel mondo degli smartphone online, ha annunciato a partire da oggi l'ultimo aggiornamento dell'interfaccia utente EMUI 8.0 ...

Ai dettagli preliminari Honor 8 con aggiornamento B405 : cosa sappiamo il 30 aprile : Anche il prossimo mese sarà ricco di novità per gli utenti che hanno deciso di puntare su un Honor 8 nel corso di due anni scarsi di commercializzazione. Negli ultimissimi giorni abbiamo avuto modo di parlarvi su queste pagine della distribuzione dell'aggiornamento B404, che a quanto pare non ha procurato scossoni nel normale utilizzo quotidiano di un device ancora oggi molto popolare in Italia, ma a quanto pare oggi 30 aprile occorre fare già ...

Honor 7X verrà aggiornato a EMUI 8.0 il 30 aprile negli USA con un nuovo Face Unlock : Dopo oltre un mese in versione beta, EMUI 8.0 verrà rilasciata negli Stati Uniti il prossimo 30 aprile e introdurrà tutte le funzionalità tipiche di Android 8.0 Oreo e numerose funzionalità proprietarie, tra le quali spicca in nuovo sistema di sblocco con riconoscimento facciale simile a quello di OnePlus 5T. L'articolo Honor 7X verrà aggiornato a EMUI 8.0 il 30 aprile negli USA con un nuovo Face Unlock proviene da TuttoAndroid.

Anche in Italia Honor 8 con aggiornamento B404 : cosa dobbiamo aspettarci? : dobbiamo esaminare interessanti novità in queste ore per gli utenti che sono ancora legati al cosiddetto Honor 8. A distanza di un anno e mezzo dalla sua commercializzazione, infatti, lo smartphone continua a ricevere aggiornamenti con grande regolarità, come abbiamo avuto modo di osservare nei giorni scorsi quando sono giunte le prime segnalazioni in Europa in merito alla disponibilità della patch B404. Oggi 26 aprile possiamo mettere in ...

Importanti aggiornamenti in fase di rilascio per Honor 8 - ASUS ZenFone 5 - ZenFone Max Pro - ZenFone Max Plus M1 - Huawei Mate 10 Lite e Samsung Galaxy A3 (2017) : Oggi pioggia di aggiornamenti per Honor 8, ASUS ZenFone 5, ZenFone Max Pro, ZenFone Max Plus M1, Huawei Mate 10 Lite, Samsung Galaxy A7 e A3 (2017). Allora un po' curiosi di conoscere quali sono le novità introdotte da questi ultimi update? L'articolo Importanti aggiornamenti in fase di rilascio per Honor 8, ASUS ZenFone 5, ZenFone Max Pro, ZenFone Max Plus M1, Huawei Mate 10 Lite e Samsung Galaxy A3 (2017) proviene da TuttoAndroid.

Fondamentale per Honor 9 il nuovo aggiornamento B363 : arriva Face unlock : arrivano notizie interessanti dal web per quanto riguarda uno smartphone diventato molto popolare in Italia nel corso degli ultimi mesi, vale a dire il cosiddetto Honor 9. Dopo una lunga attesa, infatti, il produttore sta dando il via alla distribuzione di un nuovo aggiornamento che sulla carta dovrebbe migliorare le cose dopo l'arrivo sulla scena di Android Oreo. Si tratta dunque di una semplice patch correttiva, utile per perfezionare degli ...

Importante aggiornamento per For Honor al 19 aprile - ecco la modalità allenamento : For Honor ha delle interessanti novità, il nuovo aggiornamento gratuito introduce la modalità allenamento. L’annuncio è stato dato da Ubisoft che ha pubblicato un nuovo trailer proprio per lanciare il nuovo aggiornamento gratuito di For Honor, disponibile da oggi 19 aprile. Oltre alla modalità allenamento ci sono chiaramente tantissime altre novità. Tantissime novità per For Honor Grazie al trailer pubblicato da Ubisoft si vede nei dettagli ...

Super aggiornato Honor 8 con B404 di aprile : imminente il rilascio? : Sempre più attualizzato Honor 8 con l'aggiornamento B404. Continua la diffusione del firmware dopo la prima apparizione in Europa del pacchetto e possiamo ora, grazie a nuovi dettagli, confermare il buon operato degli sviluppatori che continuano ad avere un occhio di riguardo per questo dispositivo molto diffuso. Come ci conferma l'autorevole fonte Huawei Blog, ecco che possiamo dire con assoluta certezza che l'update corrente porta sul ...

Fine della telenovela per Honor 8 e l’aggiornamento Oreo? Parla la divisione italiana : Potrebbe essere giunta finalmente al termine la telenovela riguardante uno smartphone come il cosiddetto Honor 8, almeno per quanto concerne il rilascio dell'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. Cerchiamo di fare un po' di ordine in una vicenda molto complessa, perché per una volta le speranze di coloro che hanno sempre creduto nella compatibilità tra lo smartphone ed il pacchetto software non sono state alimentate da rumors senza ...

Huawei Honor 7X ecco quando riceverà l’aggiornamento ad Android Oreo : ecco quando Huawei invierà l’aggiornamento ad Android Oreo 8.0 con interfaccia Emotion 8.0 sul suo smartphone di fascia media Honor 7X: i dettagli.Tutti i possessori di un Honor 7X, il dispositivo di fascia media del secondo marchio di smartphone di Huawei, sanno già che il telefono è nella lista per ricevere l’aggiornamento alla versione Android Oreo 8.0.Honor 7x svelata la data in cui Huawei rilascierà l’aggiornamento ad ...