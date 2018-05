Hawaii | primo ferito grave per l’eruzione del vulcano Kilauea

Ha aperto a Roma il primo Hawaiian bar d’Italia (e abbiamo sbirciato la ricetta per fare il pokè perfetto) : pokè is the new sushi, ormai è proprio il caso di dirlo. Anzi per essere più precisi, pokè is the new sushi destrutturato. Cos’è il pokè? Per quei pochi – scusate il gioco di parole – che se lo stanno chiedendo, stiamo parlando del piatto più famoso della cucina hawaiana a base di riso, pesce marinato (salmone e tonno vanno per la maggiore) e frutti tropicali – primo tra tutti il sempre verde e caro avocado. Sarà perché è ...