Harry e Meghan | le parole cattivelle di William e le risate di Carlo | tutto

Royal Wedding - Harry regala a Meghan l'anello della mamma Diana : Migliaia di persone hanno sfilato per le strade di Windsor per vedere la coppia nel loro grande giorno, e molti altri hanno assistito alla cerimonia in televisione in tutto il mondo. Le celebrazioni ...

“Ecco dove sarà la luna di miele di Harry e Meghan”. Royal wedding - i dettagli del viaggio di nozze dei principi inglesi : Li avevamo lasciati così: con le telecamere che riprendono i due sposi ed Harry che si lascia scappare una frase che, grazie al labiale, è subito rimbalzata sui siti: “Sei meravigliosa”, ha detto il principe a Meghan quando l’ha raggiunto all’altare. Si sono guardati e si sono sorrisi. In Chiesa una folla di nobili, miliardari e star di Hollywood che hanno ascoltato con attenzione (qualcuno con stupore) il sermone ...

George Clooney e Amal non riconosciuti dalla polizia inglese : bloccati - arrivano tardi alla festa di Meghan e Harry : «No Martini? No party». George Clooney e la bella moglie Amal sono stati fermati per più 10 minuti davanti ai cancelli della tenuta di Frogmore House, dove si teneva la festa...

Harry e Meghan sposi - la festa di nozze : Harry e Meghan just married e impegnati nella festa di nozze. Dopo la (bellissima) cerimonia nella St. George Chapel, gli sposi e i 600 ospiti si sono spostati nella St. George Hall del Castello di Windsor per il lunch in piedi offerto dalla Regina Elisabetta II. Una scelta dettata non dalla mancanza di spazio o dall'assenza delle cucine nel Castello (checché), ma dal desiderio di un ricevimento giovane e sostanzialmente ...

Royal wedding - Le auto del matrimonio di Harry e Meghan FOTO GALLERY : Il principe Harry e Meghan Markle sono marito e moglie. Il sì è stato pronunciato ieri nella cappella di St. George del castello di Windsor allapice del rito anglicano presieduto da Justin Welby, arcivescovo di Canterbury e, come da tradizione, tutti i dettagli della cerimonia hanno suscitato grande interesse per il pubblico, automobili comprese.Fratelli in spider. Al pari William e Kate, che al termine della loro cerimonia di nozze raggiunsero ...

Matrimonio di Harry e Meghan - c’era anche Lady Diana : il posto per lei in chiesa - l’anello di acqua marina della sposa e la canzone di Elton John : Poco più di un anno in una intervista c’è fece il giro del mondo il principe Harry disse che aveva impiegato 20 anni per elaborare il lutto della morte della madre: “Pensare a lei mi avrebbe solo fatto sentire triste e non l’avrebbe riportata in vita”. Ma ieri durante il Matrimonio con Meghan Markle, Lady Diana Spencer c’era. In quel posto vuoto, al primo banco nella cappella di St. George, che era anche il più vicino allo sposo perché ...

Royal wedding - ecco dove andranno Harry e Meghan per il loro viaggio di nozze : I festeggiamenti per le nozze sono finite e ora Harry e Meghan Markle sono pronti a concedersi la loro luna di miele. La coppia, che ha commosso tutti durante la celebrazione del Royal wedding,...

Matrimonio Harry e Meghan - un posto vuoto per ricordare Lady Diana : Il Matrimonio di Harry e Meghan ha avuto un invitato speciale: Lady Diana. Harry avrebbe voluto la mamma al proprio fianco nel giorno delle sue nozze e ha fatto in modo che ci fosse, in tante piccole e grandi scelte. Se il fratello maggiore William ha potuto donare alla sua futura moglie Kate l'anello di fidanzamento di Diana, Harry ha usato due diamanti della collezione privata della madre per disegnare e far realizzare l'anello donato a ...

Il bacio segreto di Meghan e Harry - ecco il dietro le quinte del Royal Wedding : Il bacio segreto fra Meghan e Harry è senza dubbio uno dei momenti più belli del dietro le quinte del Royal Wedding. Se la coppia di sposi ha voluto condividere con il mondo la cerimonia di nozze, ha anche scelto di vivere privatamente molti altri istanti magici di un 19 maggio che passerà alla storia. Terminata la funzione presso la cappella di St George nel Castello di Windsor, Meghan e Harry hanno dato il via ai festeggiamenti veri e propri, ...

Royal wedding - il party di Harry e Meghan a Frogmore House : Il giorno più bello di Harry d’Inghilterra e Meghan Markle è stato una festa bellissima all’insegna dell’amore. Emozionati, (lui più di lei), semplici, basti pensare alle linee essenziali dell’abito di lei, splendida con poco, capaci di infrangere più di un tabù: all’uscita dalla St. George Chapel, oltre al bacio, un classico di ogni happy end che si rispetti, nella memoria di tutti resterà il principe Carlo, un ...

Meghan Markle è divorziata ma sposa Harry in Chiesa : ecco cosa c'è sotto : ... lei è una divorziata, ha tre anni più di Harry, non è di sangue blu, proviene da un mondo completamente diverso da quello di Casa Reale , Kate, pur non essendo di sangue blu, aveva una formazione ...

Harry e Meghan sono marito e moglie : Il duca e duchessa di Sussex hanno lasciato la cappella di St. George dopo la cerimonia accompagnati dall’inno nazionale inglese. Le prime parole del marito alla moglie: “Sei meravigliosa”