“Ha buttato la figlia di sotto” Tragedia in Italia | dopo l’insano gesto | minaccia il

caffeinamagazine

: Oggi c’è stata l’autopsia sul corpo di Manuel Piredda, l’ex di Valentina Pitzalis. E siamo sempre più vicini alla d… - stanzaselvaggia : Oggi c’è stata l’autopsia sul corpo di Manuel Piredda, l’ex di Valentina Pitzalis. E siamo sempre più vicini alla d… - Emilio09006503 : @repubblica Sparategli con un fucile di precisione e fatela finire,solo perché ha buttato la figlia della convivente - ehisuso : Ma l'ha buttato cazzo -

(Di domenica 20 maggio 2018) Un uomo di circa 50 anni e una bambina sui 14 anni hanno scavalcato il parapetto del viadotto dell’autostrada A14, all’altezza del km 390 in direzione sud, intorno alle ore 13 e 30. Pocola piccola è volata giù da un’altezza di circa 40 metri e l’uomo da alloradi gettarsi nel vuoto, non consentendo ai soccorritori presenti in zona di raggiungere il corpo della bambina. Sul posto sono giunti alcuni parenti, tra questi la madre e la sorella che sta cercando un contatto. Sono poche le informazioni certe sullache si sta svolgendo in queste ore nei pressi di Francavilla al Mare, in provincia di Chieti, e tra queste non ci sono quelle sulle condizioni di salute della piccola, che sarebbe ladella convivente dell’uomo. Le operazioni sono ancora in corso, perché il 50enne,ndo di gettarsi a sua volta nel vuoto, non ...