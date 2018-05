Grazie Mancini | finalmente convocazioni intelligenti | basta “Matusalemme” | Italia

sportfair

: @robymancio @gianluigibuffon Con la convocazione Dell uomo di merda chiamato balotelli non seguirò la nazionale.. G… - Ecisacciu : @robymancio @gianluigibuffon Con la convocazione Dell uomo di merda chiamato balotelli non seguirò la nazionale.. G… - Laria982 : Con il mio pelapatate per mancini ?? Grazie anonimo! - Correntable : RT @LorenzoGar: Scusate ma visto che grazie a quel fenomeno di Ventura (bocca mia taci) passeremo un'estate di merda senza Mondiali, le con… -

(Di domenica 20 maggio 2018) Robertoha preso in mano le redini della Nazionalena, mostrandosi subito propenso ad una netta rivoluzione rispetto al passato targato Ventura Doveva arrivare Robertoper capire che un determinato ciclo di calciatori andava chiuso e messo da parte? Probabilmente sì ed ora il momento della rivoluzione è arrivato. L’deve direal nuovo Ct, il quale non ci ha propinato nuovamente la solita solfa, mettendo da parte nella sua prima lista dei convocati quei calciatori datati che ormai hanno dato tutto per la Nazionale, ma che è giunta l’ora di salutare. L’“over 30” va messa in cantina, sostituita da quella composta da nuove leve che scalpitano e potrebbero regalare enormi soddisfazioni alla nostra bistrattata Nazionale. Ventura ha fatto terra bruciata attorno a sé, non lanciando alcun calciatore sotto i 24 anni in ...