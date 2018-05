Grandi opere | ballano 133 miliardi Il governo Lega-M5S e la verifica

Istat : Furlan - più difficili crescita e lavoro senza Grandi opere e cantieri aperti : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – “Vogliamo sapere come si porrà il nuovo governo nei confronti dei problemi del Mezzogiorno visto che tutta questa parte del paese ha un grave deficit infrastrutturale da cui non si riesce ad uscire e che condiziona fortemente la crescita , l’occupazione dei giovani e lo sviluppo”. Ad affermarlo oggi a Cagliari la segretaria generale della Cisl Annamaria Furlan nel suo intervento al Consiglio ...

M5S-Lega chiedono altro tempo a Mattarella. Salvini : «Distanze su Grandi opere e migranti» : Ancora un nulla di fatto sul nome del candidato premier alla guida del governo. Il leader dei Cinque Stelle: «Il contratto sarà sottoposto al voto online dei nostri iscritti». Il leader leghista: «Il governo parte se può fare le cose, se ci rendessimo conto che non in grado allora ci fermiamo». ...

Al tavolo cadono i tabù dei 5Stelle : le Grandi opere entrano in agenda : dal nostro inviato MILANO Se stiamo insieme ci deve essere un perché. Il primo punto del contratto stilato da M5S e Lega è una specie di avvertenza metodologica necessaria a far capire che 'siamo e ...

"Contratto quasi pronto". Ma restano distanze su migranti - giustizia e Grandi opere. Non affrontato tema dei rapporti con l'Ue : In un ufficio del 23esimo piano del Pirellone a Milano, dopo ore e ore di discussione, punto per punto, tema per tema, Laura Castelli domanda ai colleghi della Lega: "Ma voi, questo contratto, lo fate leggere ai vostri parlamentari?". Una domanda della capo delegazione dei 5 Stelle, unica donna al tavolo, che fa intendere che gli sherpa grillini hanno il fiato dei colleghi e degli attivisti sul collo soprattutto su alcuni temi. Troppe ...