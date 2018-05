Grande Fratello | martedì verrà scelto il primo finalista | entra in Casa un nuovo ospite

Domenica live - Luigi Favoloso in ginocchio dalla D'Urso : espulso dal Grande Fratello - cosa si rimangia : È l'ora delle scuse per Luigi Favoloso , dopo essere stato espulso dal Grande Fratello di Barbara D'Urso per aver insultato Selvaggia Lucarelli. Favoloso nella casa non si era proprio distinto per il ...

Domenica Live - di scena è il Grande Fratello e nell’occhi del ciclone sempre lui : lite epocale : Dopo la sua squalifica dal Grande Fratello, il pubblico lo stava aspettando al varco. Luigi Favoloso, uno dei concorrenti più antipatici della storia del reality, è tornato in tv e si è fatto vedere a Domenica Live. L’ex di Nina Moric ha parlato, ma soprattutto si è scusato, per la scritta sessista sulla maglietta e della situazione con la showgirl croata. Il gieffino ha ammesso che dopo la visita di lei nella casa non si sono più ...

Domenica Live/ Barbara D'Urso rivela : al Grande Fratello 15 l'ingresso di una donna e il primo finalista : Domenica Live, anticipazioni e ospiti del nuovo appuntamento di oggi 20 maggio 2018: Loredana Lecciso, Giovanni Ciacci da Barbara D'Urso e tanto Grande Fratello.(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 18:38:00 GMT)

Grande Fratello 15 - Mariana Falace : "Luigi Mario Favoloso ha provato a baciarmi e non ci sono stata" : Mariana Falace, ex concorrente della quindicesima edizione del Grande Fratello, ha partecipato al dibattito riguardante il reality show di Canale 5 che si è svolto durante la puntata odierna di Domenica Live, programma condotto da Barbara D'Urso.La 24enne modella proveniente da Castellammare di Stabia ha esordito, affermando che Luigi Mario Favoloso, il compagno di Nina Moric presente anche lui in studio, ha provato a baciarla:prosegui la ...

Grande Fratello 15 - Luigi Mario Favoloso a Domenica Live : "Nina Moric? Situazione complicata ma io sono innamorato" : Luigi Mario Favoloso, ex concorrente della quindicesima edizione del Grande Fratello e compagno di Nina Moric, con cui ha avuto un confronto all'interno della Casa durante la puntata della sua squalifica, è stato intervistato da Barbara D'Urso durante la puntata odierna di Domenica Live, programma in onda su Canale 5.L'imprenditore e modello napoletano, fidanzato con la showgirl e modella croata da quattro anni, ha fornito un ...

Grande Fratello 15 a Domenica Live/ Mariana : “Non ho baciato Luigi”. Il fidanzato Raffaele Rea parla di nozze : Grande Fratello 2018 a Domenica Live: Patrizia Bonetti, Mariana Falace e Luigi Favoloso in studio per un confronto acceso tra atteggiamenti affettuosi e presunti baci. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 16:10:00 GMT)

Grande Fratello 2018 A DOMENICA LIVE/ Mariana - la verità sul “bacio” con Favoloso : parla il fidanzato : GRANDE FRATELLO 2018 a DOMENICA LIVE: Patrizia Bonetti, Mariana Falace e Luigi Favoloso in studio per un confronto acceso tra atteggiamenti affettuosi e presunti baci. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 15:26:00 GMT)

LUIGI FAVOLOSO/ “Amo ancora Nina Moric. Squalifica Grande Fratello? Ho chiesto scusa” (Domenica Live) : Ci sono ancora dubbi e rumors sulla famosa frase che è costata l'espulsione dal Grande Fratello 2018 a LUIGI Mario FAVOLOSO, oggi sarà ospite a Domenica live(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 15:01:00 GMT)

Domenica Live/ Anticipazioni e ospiti : Loredana Lecciso - Giovanni Ciacci e tanto Grande Fratello (20 maggio) : Domenica Live, Anticipazioni e ospiti del nuovo appuntamento di oggi 20 maggio 2018: Loredana Lecciso, Giovanni Ciacci da Barbara d'Urso e tanto Grande Fratello.(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 13:25:00 GMT)

Grande Fratello 15 - la vendetta di Lucia Bramieri dopo l'umiliazione sessuale : Danilo massacrato così : Per Lucia Bramieri arriva l'ora di una piccola vendetta contro Danilo, il concorrente del Grande Fratello che la ha recentemente insultata con una battutaccia a sfondo sessuale . Sfogandosi con ...

Barbara D’Urso difende Grande Fratello : «Rifarei quel cast. A Signorini piace il suo GF che non è trash!» : Barbara D'Urso, Tv Talk Dalle critiche dei colleghi al ritiro di alcuni sponsor, non c’è argomento da cui Barbara D’Urso si sia sottratta per tornare a difendere il proprio Grande Fratello. In un’intervista rilasciata a Tv Talk, la trasmissione di Rai3 condotta da Massimo Bernardini, la conduttrice del reality di Canale5 ha affrontato i principali ‘capi d’accusa’ rivolti al suo programma. Dapprima, Carmelita ha ...

Grande Fratello 2018 a Domenica Live/ Confronti di fuoco : Aida - Mariana e Favoloso “incendiano” lo studio? : Grande Fratello 2018, Alberto Mezzetti racconta il suo passato a Danilo e ai compagni e svela del padre scomparso. Barbara D'Urso difende i ragazzi dalle critiche(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 12:03:00 GMT)

Chi di maglietta ferisce - di maglietta perisce : la replica di Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello : Selvaggia Lucarelli risponde alla maglietta sessista realizzata da Luigi Favoloso ed a lei dedicata, ecco il messaggio della giornalista a ‘Ballando con Le Stelle’ Pochi giorni fa si è vista screditare con un messaggio sessista ad opera di Luigi Favoloso al Grande Fratello, così Selvaggia Lucarelli ha deciso di replicare. In prima serata, durante la finale di ‘Ballando con le Stelle‘ la giudice ha indossato una maglia con ...

Grande Fratello 15 - Lucia Bramieri umiliata ancora : come la ridicolizzano : Povera Lucia Bramieri . Il Grande Fratello sembra essersi accanito su di lei. L'ultimo atto? ' Una prova estrema ', così come la definisce il sito del programma. Già, perché la Bramieri è la vittima ...