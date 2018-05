Grande come un campo da calcio | nove metri sottoterra | a Nova inaugurata la vasca anti

Grande Fratello 15 - Lucia Bramieri umiliata ancora : come la ridicolizzano : Povera Lucia Bramieri . Il Grande Fratello sembra essersi accanito su di lei. L'ultimo atto? ' Una prova estrema ', così come la definisce il sito del programma. Già, perché la Bramieri è la vittima ...

Grande Fratello 15 - Danilo sconcertante : come si copre i 'gioielli di famiglia' - da brividi : Al Grande Fratello 15 di Barbara D'Urso , ecco le discutibilissime 'lezioni di stile' di Danilo . Eccolo parlare con Alberto, al quale ammette di essere molto cambiato dentro la Casa e di aver ...

Grande Fratello - dopo l'aggressione contro Baye Dame parla il manager : come l'hanno ridotto : L'ex concorrente del Grande Fratello di Barbara D'Urso, Baye Dame , è ancora ricoverato in ospedale dopo essere stato aggredito in circostanze ancora tutte da chiarire. come ha riferito il suo manager,...

Grande coalizione - contratto per il programma e coinvolgimento della base. Come è andata in Germania : Silvio Berlusconi ha dato il via libera all'alleato Matteo Salvini della Lega per provare a fare un'alleanza di governo con il Movimento 5 Stelle, senza la conseguenza politica di una rottura della ...

“Ecco come sono ridotto”. Aggressione choc a Baye Dame : l’ex concorrente del Grande Fratello in ospedale dopo uno squallido episodio di violenza : Momenti di paura per Baye Dame, ex concorrente del Grande Fratello che i fan del reality conoscono molto bene per le vicissitudini che hanno portato al suo allontanamento dal programma, al seguito di una feroce lite con l’altra inquilina della casa più spiata d’Italia Aida Nizar. Il ragazzo di colore è infatti finito in ospedale dopo essere rimasto vittima di un’Aggressione. Un episodio del quale si conoscono ancora ...

Anticipazioni Grande Fratello - ritorna Aida Nizar come concorrente? L'annuncio Video : Il Grande Fratello 2018 non smette mai di stupire e in vista delle ultime puntate di programmazione [Video]di questa quindicesima edizione del reality show condotto da Barbara D'Urso potrebbero esserci dei colpi di scena del tutto inattesi che hanno a che fare ancora una volta con Aida Nizar, considerata la vera 'star' di questa edizione, in grado di tenere alta l'attenzione del pubblico con le sue provocazioni. Aida Nizar pronta a ritornare ...

Grande Fratello 15 - il dramma della piscina : la vedete? Come è andata a finire : disastro per Barbara D'Urso e Mediaset : Valanga continua sul Grande Fratello 15 di Barbara D'Urso . La ritirata degli sponsor, infatti, si arricchisce di un altro capitolo: Prima Vera Pool, marchio che sponsorizzava la piscina, che si è ...

Grande Fratello 15 - la figura atroce di Stefania Pezzopane : ciò che non avevate notato - come disintegra il Pd : Questa è una reprimenda rivolta a Stefania Pezzopane, deputato Dem. Le facciamo la morale ma, prima, ci sia consentita una breve introduzione. Da qualche settimana va in onda il Grande Fratello. ...

Grande Fratello - Luigi Favoloso espulso per l'insulto a Selvaggia Lucarelli : lei lo scopre - come vuole rovinarlo : Non basterà l'espulsione di Luigi Favoloso dal Grande Fratello di Barbara D'Urso per archiviare lo scandalo della maglietta indossata dall'ex compagno di Nina Moric dentro la casa. Favoloso è stato ...

Rodrigo Alves - il Ken umano / Tornerà come ospite in studio su Canale 5? (Grande Fratello 2018) : Rodrigo Alves, il Ken umano: potrebbe tornare ospite all'interno della casa del programma di Canale 5 dopo aver fatto la sua incursione nella casa più famosa della tv. (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 07:36:00 GMT)

Grande Fratello - dimenticate questa Mariana acqua e sapone : ecco come si mostra nella vita reale : Al Grande Fratello 15 Mariana Falace è una delle ragazze più discusse. Sui social i telespettatori faticano a inquadrarla perché si è resa protagonista di diversi teatrini poco graditi, ma anche nella Casa c’è poca fiducia nei suoi confronti e infatti è finita in nomination. Ha mentito spudoratamente a tutti i suoi compagni di gioco sulla nomination a Patrizia Bonetti (poi eliminata) e con quest’ultima ha avuto un duro faccia ...

Grande Fratello - sponsor in fuga : come sono costretti a vivere in casa dopo l'addio delle grandi aziende : dopo BellaOGGI, Salumi Beretta e ARAN Cucine, altri sponsor del Grande Fratello stanno abbandonando a gambe levate la casa più spiata della tv e i concorrenti più indisciplinati di...

Grande Fratello - lo sponsor F**K si ritira : i concorrenti restano senza costumi. 'Ecco come faremo la doccia' : Gli sponsor fuggono dal Grande Fratello e ritirano i loro prodotti in segno di dissenso nei confronti del bullismo e degli scarsi provvedimenti adottati dalla produzione per dissociarsi dai frequenti ...