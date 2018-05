Governo : Salvini - Italia in Alleanza atlantica - migliorare rapporti con Russia : Roma, 20 mag. (AdnKronos) – “L’ Italia rimarrà nell’ Alleanza atlantica e migliorerà i propri rapporti con la Russia ”. Lo ha detto Matteo Salvini a Fiumicino. L'articolo Governo : Salvini , Italia in Alleanza atlantica , migliorare rapporti con Russia sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Governo : Salvini - spero no veti su nome - rappresenta maggioranza italiani : Roma, 20 amg. (AdnKronos) – "Speriamo che nessuno metta veti" sul nome individuato come premier, "spero non ci siano veti su una scelta che rappresenta la volontà della maggioranza degli italiani". Lo ha detto Matteo Salvini a Fiumicino.