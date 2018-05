Governo Salvini-Di Maio | avvertimento francese

Governo : Rotondi - Di Maio premier conviene a Salvini : Roma, 20 mag. (AdnKronos) – “La scelta giallo verde di Salvini non la capisco ma la rispetto e Rivoluzione Cristiana giudicherà il Governo senza pregiudizi. Tra le tante cose che non capisco c’è la scelta della Lega di imporre una controfigura al posto di Di Maio: rotto per rotto, io avrei responsabilizzato Di Maio; i prestanome non portano mai bene, e lasciare le mani libere a Di Maio è un ulteriore favore che non gli avrei ...

Governo : Gelmini - Salvini non ceda a diktat Di Maio : Roma, 20 mag. (AdnKronos) – “Sta per nascere il Governo dei ‘no’. Il ‘contratto’ Lega-M5S dice ‘no’ alla Tav, ‘no’ all’Ilva, ‘no’ a politiche più incisive per il Mezzogiorno, ‘no’ ad una vera e rivoluzionaria Flat Tax. Salvini alzi la voce, difenda le istanze del centrodestra e non ceda ai diktat di Di Maio”. Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, ...

Governo - attesa per premier. Salvini : fiducia. Di Maio : Tav non serve - : Oggi nuovo incontro tra i due leader per arrivare a un nome condiviso da sottoporre lunedì al presidente della Repubblica Mattarella: si fa strada l'ipotesi di una figura proposta dai pentastellati. ...

Di Maio-Salvini - nuovo Governo e falsi neologismi : Luigi Di Maio e Matteo Salvini, politici di nuova generazione, leader sempre più social e, senza dubbio, grandi comunicatori. Ma spesso e volentieri alcune frasi pronunciate dai capi di M5S e Lega ed anche da altri protagonisti dell'attuale scena Politica italiana non sono affatto originali. Ad iniziare dal contratto [VIDEO] di 'governo per il cambiamento'. Un termine gia' sentito e nemmeno troppi anni addietro: il primo ad utilizzarlo fu Pier ...

Senza identità - senza passato - senza direzione : ecco il Governo dei narcisi Di Maio e Salvini : La separazione dalla realtà è l’elemento che unisce i capi di Lega e M5S. Perché mentre il Forzaleghismo è stato un vero blocco sociale, il Grilloleghismo non esiste: in comune c’è solo l’avversione per l’Europa La Brutta Estate della Repubblica: i tre fallimenti che portano alla svolta traumatica " Così si attaccavano Di Maio e Salvini prima dell'alleanza: tutto il peggio della settimana "

Governo M5S-LEGA - SALVINI RISPONDE A BERLUSCONI/ "Lui premier? In democrazia decidono gli italiani" : GOVERNO, Lega e M5s dopo il contratto, toto Premier: spuntano i nomi di Giuseppe Conte e Andrea Roventini, proposti entrambi dallo schieramento dei pentastellati(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 20:33:00 GMT)

Governo - Matteo Salvini lancia il nome del premier tecnico che piace ai grilini : si valuta Andrea Roventini : Incassato il voto favorevole al contratto di Governo, tra le fila pentastellate serpeggia più ottimismo che il Capo dello Stato possa propendere per una scelta più politica, favorendo quindi l'...

MILLY CARLUCCI/ Governo Di Maio Salvini : che tipo ballo sarebbe? (Ballando con le stelle) : Video, MILLY CARLUCCI non resiste e svela con un video in diretta su Twitter chi sarà il superospite della finale del format sulla danza Ballando con le stelle. (Pubblicato il Sat, 19 May 2018 08:03:00 GMT)

Salvini e Di Maio stringono sul premier - doppio via libera al contratto di Governo : Oltre il 94% di sì. La base del M5S dà il via libera con percentuali bulgare all’accordo di governo tra il Movimento e la Lega . La votazione si è tenuta per tutta la giornata di ieri sulla piattaforma Rousseau, con chiusura alle 20: su 44.796 votanti, 42.274 hanno approvato il governo giallo-verde e solo 2522 hanno detto no. Nel settembre scorso alle primarie online per scegliere il capo politico avevano votato in 37 mila.--Luigi Di Maio esulta ...

Ecco il contratto di Governo targato Lega-M5S. Berlusconi attacca Salvini : “Parla a nome suo” : Vede la luce la versione definitiva del contratto di programma, frutto delle trattative per il governo tra Lega e M5S. Poche le modifiche apportate nell’ultima giornata, come l’inserimento del capitolo riguardante il Sud, e molta la fretta di sciogliere il nodo sul premier. Con una mezza certezza: né Matteo Salvini né l’alleato Luigi Di Maio dovreb...

Governo - Lega e iscritti M5s dicono sì al contratto/ Di Maio e Salvini - domani incontro per scelta premier : Governo, il contratto M5s-Lega: Di Maio e Salvini, "noi no premier". Pronta nuova bozza: da No a Sì Tav, Reddito di cittadinanza e flat tax. Voto online su Rousseau: ira di Berlusconi(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 23:18:00 GMT)

Governo - DI MAIO : “DA BASE M5S 94% SÌ AL CONTRATTO”/ Pressing a Lega e Salvini : “Mancano solo le firme” : GOVERNO, il contratto M5s-Lega: Di MAIO e Salvini, "noi no premier". Pronta nuova bozza: da No a Sì Tav, Reddito di cittadinanza e flat tax. Voto online su Rousseau: ira di Berlusconi(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 22:07:00 GMT)