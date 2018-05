Governo : Rotondi - Di Maio premier conviene a Salvini : Roma, 20 mag. (AdnKronos) – “La scelta giallo verde di Salvini non la capisco ma la rispetto e Rivoluzione Cristiana giudicherà il Governo senza pregiudizi. Tra le tante cose che non capisco c’è la scelta della Lega di imporre una controfigura al posto di Di Maio: rotto per rotto, io avrei responsabilizzato Di Maio; i prestanome non portano mai bene, e lasciare le mani libere a Di Maio è un ulteriore favore che non gli avrei ...

Roma, 16 mag. (AdnKronos) – "Se i due leader non entrano, allora il Governo sarà balneare. Prepariamoci al voto con Silvio Berlusconi candidato premier". Lo scrive su Twitter il segretario di Rivoluzione cristiana Gianfranco Rotondi.

Il 4 marzo scorso ha segnato un momento decisivo nella storia del nostro Paese, ma anche un momento di difficolta' governativa. Nessun partito o coalizione è riuscito ad ottenere una maggioranza per poter governare autonomamente, così per forza di cose dovranno accordarsi. Il M5S e la Lega sono i partiti considerati vincitori dalle urne e più rappresentativi, saranno dunque Di Maio e #salvini a dover trovare un Accordo per poi presentarsi dal ...

DIETRO LE QUINTE/ Rotondi - FI - : la Lega non farà il Governo con M5s senza di noi : Berlusconi dà il via libera al capo della Lega: 'Toccherà a Salvini provarci'. Ma non si dà per vinto e intende sfidare Salvini alle europee 2019.

Roma, 16 mar. (AdnKronos) – Gianfranco Rotondi riunirà domani la Direzione di Rivoluzione cristiana, ma a porte chiuse e senza la presenza della stampa. "Vogliamo riflettere -spiega- con serietà e riservatezza. La situazione del Paese è gravissima e in questo momento le parole fanno danno. Per tutti noi è bene che parli solo Silvio Berlusconi".