Governo | palazzo Chigi a un 5 Stelle | ecco la grande spartizione

Governo - il Movimento 5 stelle verso Palazzo Chigi : si tratta a oltranza : Si tratta "a oltranza" tra Lega e Movimento 5 stelle sul nome del premier del prossimo Governo "legastellato": se infatti l'accordo...

Governo - patto M5S-Lega e contratto chiuso : un cinquestelle verso Palazzo Chigi : Un presidente del Consiglio targato M5S. Nella nebbia che avvolge la formazione del nuovo Governo, qualche punto meno instabile del solito si comincia ad intravvedere. Nella lunghissima sfida...

Governo - Mattarella vede M5s e Lega - Smentito il nome di Giulio Sapelli per Palazzo Chigi : Anche fonti della Lega, interpellate al riguardo, non confermano che ci sia una indicazione per il professore di economia a Palazzo Chigi. 14 mag 13:35 Sapelli: "Programma Lega-M5s fattibile" Il ...

Governo - Mattarella vedrà M5s alle 16.30 e Lega alle 18 | Smentito il nome di Sapelli per Palazzo Chigi : 14 mag 12:50 Governo, la Ue: siamo in modalità "attesa" "Stiamo seguendo da vicino l'evolversi della situazione politica in Italia. E siamo in modalità di attesa e quando avremo un 'annuncio' faremo ...

Governo - Lega-5 Stelle verso l'intesa : ipotesi Sapelli a Palazzo Chigi? Video : Con un solo nome al Colle. Lega e Movimento 5 Stelle [Video] sono pronti a salire al Quirinale oggi pomeriggio a presentare al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella la figura individuata per lo scranno di Palazzo Chigi. Il nome che circola con più insistenza è quello di Giulio Sapelli, 71 anni, economista che insegna alla Statale di Milano, gia' consigliere di amministrazione in Eni ed Unicredit. Il professore sarebbe stato contattato ...

Governo - Lega-5 Stelle verso l'intesa : ipotesi Sapelli a Palazzo Chigi? : Con un solo nome al Colle. Lega e Movimento 5 Stelle sono pronti a salire al Quirinale oggi pomeriggio a presentare al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella la figura individuata per lo scranno di Palazzo Chigi. Il nome che circola con più insistenza è quello di Giulio Sapelli, 71 anni, economista che insegna alla Statale di Milano, già consigliere di amministrazione in Eni ed Unicredit. Il professore sarebbe stato contattato dagli staff ...

“Il possibile premier”. Governo - 5 stelle e Lega : spuntano i primi nomi (politici) per Palazzo Chigi : Il Governo gialloverde vede la luce. Dopo l’accordo sul programma, sarebbe stata raggiunta da M5S e Lega anche l’intesa sul nome del possibile nuovo presidente del Consiglio. Lo apprende l’Adnkronos da fonti parlamentari. Oggi Luigi Di Maio e Matteo Salvini saliranno al Colle per riferire al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Le consultazioni per la formazione del Governo riprenderanno nel pomeriggio. Alle ...

Ritorna l'ipotesi Salvini premier "Al 50% Matteo a Palazzo Chigi" Governo - esclusiva Affaritaliani.it : Governo Lega-M5S, Matteo Salvini presidente del Consiglio: secondo quanto Affaritaliani.it ha appreso da fonti ai massimi livelli, è questo il vero obiettivo della Lega, rimasto finora assolutamente top secret, nelle trattative ormai avanzate con i 5 Stelle e Luigi Di Maio... Segui su Affaritaliani.it

Il totonomi per Palazzo Chigi : chi sarà il presidente del Consiglio in caso di Governo neutrale : Ieri il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha comunicato il suo tentativo di varare un governo neutrale. Ma chi sarà a guidarlo? Sicuramente un esponente non politico: ecco tutti i nomi in lizza ad oggi, con la concreta possibilità che a Palazzo Chigi ci vada una donna.Continua a leggere

Governo : alle 10 cdm a Palazzo Chigi : Roma, 8 mag. (AdnKronos) – Consiglio dei ministri oggi alle 10 a Palazzo Chigi. All’ordine del giorno, il decreto legislativo per l’attuazione della direttiva europea 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti ‘ ...

Governo - iniziato vertice del centrodestra a Palazzo Grazioli. Alle 10 le consultazioni : Matteo Salvini è arrivato a Palazzo Grazioli Alle 9 precise. Ieri sera il vertice del centrodestra era finito con un nulla di fatto. Il segretario della Lega ha chiesto a Silvio Berlusconi di lasciar partire un Governo Lega-M5s, ma l’ex Cavaliere non ne ha voluto sapere. I leader di Carroccio, Forza Italia e Fratelli d’Italia si sono aggiornati a questa mattina per un tentativo di accordo in extremis prima del terzo giro di ...

Governo - alta tensione Berlusconi-Salvini a Palazzo Grazioli : “Mai appoggio esterno a Lega-M5s” - “Allora voto anticipato” : Due ore di confronto serrato, faccia a faccia, con richieste fuori dai denti, repliche franche. Da una parte Matteo Salvini, accompagnato da Giancarlo Giorgetti, decisi a far passare la linea della necessità di un accordo con i Cinquestelle alle condizioni avanzate in un’ultima offerta da Luigi Di Maio. Fino ad emarginare Forza Italia all’appoggio esterno. Perché “è sempre meglio un Governo politico che dia risposte al Paese ...

Governo - ULTIMA OFFERTA DI MAIO A SALVINI/ Centrodestra - vertice a Palazzo Grazioli : strappo con Berlusconi? : GOVERNO, ULTIMA OFFERTA Di MAIO a SALVINI: Centrodestra, vertice decisivo a Palazzo Grazioli. Il leader della Lega terrà fede ai patti o sacrificherà