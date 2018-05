Governo M5S-Lega | per attuare il primo anno di contratto mancano 50 miliardi

Grandi opere - ballano 133 miliardi Il Governo Lega-M5S e la verifica : «L'era delle Grandi opere inutili è finita» incalza Luigi Di Maio, dopo l'accordo con la Lega di riconsiderare tutti gli investimenti pubblici , e non solo, sulle infrastrutture. Un programma che fa ...

CONTRATTO LEGA-M5S/ L'industria dimenticata dal Governo giallo-verde : Nel CONTRATTO di governo tra Lega e Movimento 5 Stelle manca un qualche riferimento alla politica industriale che si vuole portare avanti in Italia. ALFONSO RUFFO(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 06:03:00 GMT)ILVA/ Il gioco d'azzardo pericoloso per tutti, di A. RuffoFlat Tax e reddito di cittadinanza/ I numeri che fanno del CONTRATTO LEGA-M5S una "cialtronata", di S. Luciano

Governo M5S-LEGA/ Cosa succede se Di Maio diventa di destra? : Tre domande si possono legittimamente porre fin d'ora al patto di GOVERNO M5S-LEGA e qualche risposta si può anche tentare. L'analisi di MARIO BARCELLONA(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 06:02:00 GMT)LE SCELTE DEL PD/ Un'alleanza con M5s meglio di Calenda e Macron?GOVERNO M5S-LEGA/ L'ombra del partito (italiano) di Hillary Clinton

Contratto di Governo Lega-M5s : ecco il testo : La bozza dell'accordo tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini per la formazione di un esecutivo Giallo-Verde

Vittorio Feltri : 'Il Governo Lega-M5s non si farà. Ma se nascesse l'Italia piomberà nel buio' : Caro Zulin, ovvio che il contratto non sia tutto da buttare. Contiene varie buone intenzioni, peccato siano irrealizzabili in quanto troppo onerose. La flat tax è una ottima idea, ridurre le tasse fa ...

Governo M5S-LEGA - SALVINI RISPONDE A BERLUSCONI/ "Lui premier? In democrazia decidono gli italiani" : GOVERNO, Lega e M5s dopo il contratto, toto Premier: spuntano i nomi di Giuseppe Conte e Andrea Roventini, proposti entrambi dallo schieramento dei pentastellati(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 20:33:00 GMT)

Governo : Lunedì il nome del premier Lega : 'M5S rispetti contratto' : M5S e Lega stringono sul premier, il cui nome - almeno è questo l'obiettivo - potrebbe esserci Lunedì. Ai giornalisti che gli chiedono quando si rivedrà con il leader dei 5Stelle, il segretario del ...

Di Maio adesso gongola : "Al Governo ci saranno tante persone del M5s" : 'Non lo so se personalmente andrò a fare il presidente del Consiglio o entrerò nella squadra di governo ma sono tranquillo perché ho portato al governo il vero leader che è il programma'. Luigi Di ...

Governo : M5S - in contratto tutti 20 punti del nostro programma : Palermo, 19 mag. (AdnKronos) - "Noi ci stiamo impegnando a siglare un contratto di Governo, lo abbiamo sottoposto ai nostri iscritti che lo hanno votato, adesso la vera sfida è realizzarlo". Così il deputato del M5S Adriano Varrica a Palermo per illustrare i contenuti del contratto di Governo Lega-M

Governo : Di Piazza (M5S) - per la prima volta Sud fa parte dell'Italia : Palermo, 19 mag. (AdnKronos) - "Forse per la prima volta, in questo contratto, il Sud non è un'appendice ma fa parte dell'Italia. Credo che quando si fa un ragionamento complessivo si fa un ragionamento anche per il sud". Così il senatore del M5S Steni Di Piazza, a Palermo, ha risposto alle accuse d

Governo : Di Piazza (M5S) - per la prima volta Sud fa parte dell’Italia : Palermo, 19 mag. (AdnKronos) – “Forse per la prima volta, in questo contratto, il Sud non è un’appendice ma fa parte dell’Italia. Credo che quando si fa un ragionamento complessivo si fa un ragionamento anche per il sud”. Così il senatore del M5S Steni Di Piazza, a Palermo, ha risposto alle accuse di aver lasciato fuori il Sud dal contratto di Governo Lega-M5S. “Uno degli errori che si è fatto negli anni ...

Migranti : Varrica (M5S) - in contratto Governo contrasto a business accoglienza : Palermo, 19 mag. (AdnKronos) - "Quello che il programma di governo vuole contrastare è il business dell'immigrazione, ciò che ha permesso a tanti di lucrare sui diritti di queste persone. Ad oggi le risorse che sono state destinate all'immigrazione non sono state destinate al fenomeno in quanto tale

Governo : Varrica (M5S) - coperture per contratto ci sono : Palermo, 19 mag. (AdnKronos) – “Abbiamo scritto un programma in sei giorni, in Germania hanno impiegato sei mesi. Con la Lega abbiamo dato il quadro entro il quale ci muoveremo ma le coperture ci sono”. Così il deputato del M5S Adriano Varrica, in piazza a Palermo per illustrare il contratto di Governo approvato ieri dal 94% degli iscritti al Movimento sulla piattaforma Rousseau, ha risposto alle domande dei giornalisti sulle ...

Governo : Varrica (M5S) - coperture per contratto ci sono : Palermo, 19 mag. (AdnKronos) – “Abbiamo scritto un programma in sei giorni, in Germania hanno impiegato sei mesi. Con la Lega abbiamo dato il quadro entro il quale ci muoveremo ma le coperture ci sono”. Così il deputato del M5S Adriano Varrica, in piazza a Palermo per illustrare il contratto di Governo approvato ieri dal 94% degli iscritti al Movimento sulla piattaforma Rousseau, ha risposto alle domande dei giornalisti sulle ...