Governo M5S-Lega | lo stop alla Tav costa 2 miliardi di euro

Governo Lega-M5s - Francia : “Italia rispetti impegni sul debito o la stabilità dell’eurozona sarà a rischio” : Cinque giorni fa la stoccata era arrivata da Bruxelles. Ma il tema dei conti pubblici italiani interessa molto anche a uno degli stati fondatori dell’Europa unita: la Francia. La stabilità dell’area euro sarà “minacciata” se il nuovo Governo italiano non rispetterà gli impegni su debito e deficit sottolinea il ministro francese dell’Economia, Bruno Le Maire. A un giorno dalla presentazione del contratto di Governo ...

Governo : Gasparri - Lega-M5S esecutivo del no - rischiamo disastro : Roma, 20 amg. (AdnKronos) – “No Tav, no Ilva, no grandi opere. Si profila un Governo del no. Con conseguenze catastrofiche sull’occupazione, sugli investimenti, sulla dotazione infrastrutturale del Paese. Con l’aggiunta di salati risarcimenti di più di due miliardi ai francesi per la sola Tav”. Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri (FI).“Abbiamo detto che giudicheremo i fatti. Gli annunci sono veramente ...

Governo M5S-Lega - cancellare la Tav costa 2 miliardi di euro : Il costo complessivo dell’opera è di 8,6 miliardi, suddivisi fra Unione europea (40%), Italia (35%) e Francia (25%). I finanziamenti Ue sono pari a circa 2,4 miliardi; già sfumata una quota rilevante del primo contributo da 600 milioni...

Governo - M5s : “I soldi ci sono - ma per flat tax e reddito di cittadinanza ci vuole tempo” : Dopo le polemiche di questi giorni, arriva la replica del Movimento 5 Stelle, che spiega di aver ragionato a lungo sulle coperture economiche da trovare per realizzare il programma di Governo assieme alla Lega di Matteo Salvini. E attacca tv e giornali: "Dopo il terrorismo sullo spread, è la volta del terrorismo sulle coperture".Continua a leggere

Governo Lega-M5s ‘farà danni!’ Eh già - i loro predecessori invece hanno brillato : di Paolo Galletti E se invece ce la facessero a dare una svolta a questo Paese? Ormai da 10 giorni si assiste a un crescente aumento del fuoco di sbarramento contro il possibile Governo “gialloverde” al quale viene imputato ormai di tutto; dal crollo in borsa alla crisi del Monte dei Paschi, dal revanscismo neofascista ai reumatismi per il maltempo. Oggettivamente le perplessità non mancano e alcune improvvide uscita di qualche ...

M5s-Lega - Meli vs Siri : “Del vostro contratto di Governo non verrà fatto nulla”. “Non capisco questo suo pessimismo” : Botta e risposta serrato a L’Aria che Tira (La7) tra la giornalista de Il Corriere della Sera, Maria Teresa Meli, e il senatore della Lega, Armando Siri, “ideologo” della flat tax. Il parlamentare assicura che l’aliquota unica al 15 per cento non ha subito modifiche nel contratto di governo col M5s e conferma le parole del leader pentastellato, Luigi Di Maio: “Restiamo due forze alternative, manteniamo la nostra ...

Sondaggi politici : 6 italiani su dieci per il Governo Lega – M5s : Un Sondaggio realizzato dall'Istituto Demos per Repubblica evidenzia come per oltre il 60% degli italiani l'uscita dalla crisi avesse necessariamente i tratti di un Governo fra Lega e Movimento 5 Stelle. Tra i leader politici Salvini supera Gentiloni e distanzia Di Maio: il 52% degli italiani ha fiducia in lui.Continua a leggere

Governo M5S-Lega - per attuare il primo anno di contratto mancano 50 miliardi : Ci sono due numeri complicati da mettere in fila: sono le cifre del deficit, che resta la chiave di volta per il programma economico e per il suo impatto sulla dinamica del debito, e quelle dei tagli di spesa, chiamati a ridurre un po’ il tratto di strada messo a carico dell’indebitamento netto. Boccia (Confindustria):?c’è un problema risorse...

Grandi opere - ballano 133 miliardi Il Governo Lega-M5S e la verifica : «L'era delle Grandi opere inutili è finita» incalza Luigi Di Maio, dopo l'accordo con la Lega di riconsiderare tutti gli investimenti pubblici , e non solo, sulle infrastrutture. Un programma che fa ...

CONTRATTO LEGA-M5S/ L'industria dimenticata dal Governo giallo-verde : Nel CONTRATTO di governo tra Lega e Movimento 5 Stelle manca un qualche riferimento alla politica industriale che si vuole portare avanti in Italia. ALFONSO RUFFO(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 06:03:00 GMT)ILVA/ Il gioco d'azzardo pericoloso per tutti, di A. RuffoFlat Tax e reddito di cittadinanza/ I numeri che fanno del CONTRATTO LEGA-M5S una "cialtronata", di S. Luciano

Governo M5S-LEGA/ Cosa succede se Di Maio diventa di destra? : Tre domande si possono legittimamente porre fin d'ora al patto di GOVERNO M5S-LEGA e qualche risposta si può anche tentare. L'analisi di MARIO BARCELLONA(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 06:02:00 GMT)LE SCELTE DEL PD/ Un'alleanza con M5s meglio di Calenda e Macron?GOVERNO M5S-LEGA/ L'ombra del partito (italiano) di Hillary Clinton

Contratto di Governo Lega-M5s : ecco il testo : La bozza dell'accordo tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini per la formazione di un esecutivo Giallo-Verde

Vittorio Feltri : 'Il Governo Lega-M5s non si farà. Ma se nascesse l'Italia piomberà nel buio' : Caro Zulin, ovvio che il contratto non sia tutto da buttare. Contiene varie buone intenzioni, peccato siano irrealizzabili in quanto troppo onerose. La flat tax è una ottima idea, ridurre le tasse fa ...