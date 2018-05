GOVERNO M5S-LEGA | GIUSEPPE CONTE NUOVO PREMIER? Toto Ministri | Salvini agli Interni e Di

GOVERNO M5S-Lega : Conte premier Di Maio al Lavoro - Salvini agli Interni : Secondo fonti attendibili, la scelta per il premier sarebbe caduta sul professore di diritto amministrativo indicato dai grillini. Nel Governo anche i due leader

GOVERNO M5S-Lega : Conte premier Di Maio al Lavoro - Salvini agli Interni : Dovrebbe essere quello di Giuseppe Conte il nome condiviso che lunedì pomeriggio Luigi Di Maio e Matteo Salvini proporranno al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Voci sempre più insistenti ...

Salvini : GOVERNO - trattativa chiusa con Di Maio. Il premier? Nome che soddisfa Lega e M5S : Il leader della Lega ha incontrato per due ore a Roma Luigi Di Maio. Poi l’annuncio: accordo trovato, il Nome lo faremo a Mattarella. La convocazione al Quirinale lunedì pomeriggio

"Il matrimonio mi agita - sarà ok" Grillo sul GOVERNO M5S-Lega Salvini : "C'è l'accordo sul premier" : "Abbiamo fatto un miracolo e domani sara' tutto ok. Con il Carroccio andremo d'accordo perche' i loro giovani sono simili ai nostri". Lo ha detto, come si legge su Il Secolo XIX, Beppe Grillo ieri sera durante uno spettacolo al teatro 'Civico' della Spezia. "Abbiamo fatto fuori il Pd e lo psiconano - ha proseguito - e con la Lega ce la giocheremo" ma "andremo d'accordo". Segui su ...

GOVERNO : Quirinale convocherà per domani pomeriggio Lega-M5S : Roma, 20 mag. (AdnKronos) – Il Quirinale domani mattina convocherà i gruppi di Lega e Movimento Cinque stelle. Le delegazioni delle due forze politiche, a quanto si apprende, potrebbero salire al Colle domani pomeriggio. L'articolo Governo: Quirinale convocherà per domani pomeriggio Lega-M5S sembra essere il primo su Meteo Web.

GOVERNO - Quirinale convocherà lunedì pomeriggio Lega-M5s : Il Quirinale convocherà i gruppi di Lega e Movimento 5 Stelle nella giornata di lunedì. Secondo quanto si è appreso da fonti politiche le due delegazioni potrebbero salire al Colle nel pomeriggio.

GOVERNO - vertice Salvini-Di Maio “decisi premier e ministri”/ Accordo M5s - leader Lega : “spero in nessun veto” : Governo Lega-M5S, chi sarà il premier? Entro 24 ore il nome, Di Maio e Salvini pronti ad andare al Colle per ottenere l'approvazione del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 16:25:00 GMT)

GOVERNO : M5S - da Cottarelli terrorismo su coperture : Roma, 20 mag. (AdnKronos) – “Insieme al terrorismo sullo spread va molto di moda quello sulle coperture economiche”. Si legge nel blog dei 5 Stelle attaccando chi, come l’Osservatorio sui Conti Pubblici di Carlo Cottarelli, pone l’accento sulle coperture per il programma di Governo Lega-M5S. “Il giochetto è sempre lo stesso: si sommano tutte le misure espansive previste nel Contratto di Governo così da ...

GOVERNO : M5S - da Cottarelli terrorismo su coperture (2) : (AdnKronos) – “Le coperture le ripetiamo da mesi: almeno 40 miliardi arriveranno dall’attenta revisione delle cosiddette tax expenditures, agevolazioni fiscali erogate senza criterio che vanno razionalizzate e spostate sulle nuove voci di spesa, fra le quali sono da contare anche i 17 miliardi di Sussidi Ambientalmente Dannosi (SAD), cioè trasferimenti e agevolazioni per le fonti fossili o inquinanti indicati ufficialmente dal ...

GOVERNO - Salvini : trattativa chiusa Premier? Nome che soddisfa Lega e M5S : Il leader della Lega ha incontrato per due ore a Roma Luigi Di Maio. Poi l’annuncio: accordo trovato, il Nome lo faremo a Mattarella.