Governo | la voce terrificante sul ministero per Luigi Di Maio | avrà la delega al Lavoro

Contratto di Governo Lega-5 Stelle : ecco cosa c'è scritto - per ora - alla voce "beni culturali" : "Il patrimonio italiano rappresenta uno degli aspetti che più ci identificano nel mondo. Il nostro Paese è colmo di ricchezze artistiche e architettoniche sparse in maniera omogenea in tutto il ...

Governo - Ruoco (M5s) : “Preoccupazioni di Bruxelles? Vincoli europei vanno rispettati - ma Italia ha diritto di far sentire la sua voce” : “L’Europa va rispettata ma anche l’Italia. Penso che i cittadini Italiani vogliano il rispetto delle loro economie e delle loro prerogative nel quadro dell’Europa. I Vincoli europei ci sono ma l’Italia ha il diritto di far sentire la sua voce anche in Europa”. Così l’esponente M5s Carla Ruocco, uscendo dalla Camera, in merito alle preoccupazioni espresse da Bruxelles sull’Italia. L'articolo ...

Governo - Sergio Mattarella concede altro tempo e se la ride : la voce dal Colle : Dopo oltre due mesi di trattative, dopo ore e ore di riunioni fiume tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini per definire i dettagli del prossimo Governo senza esplicitare pubblicamente niente, Sergio ...

Giorgia Meloni - l'accordo tra Salvini e Di Maio terremota Fratelli d'Italia. Tre strade e la voce : anche loro al Governo? : Il patto tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio per un governo politico con la 'non sfiducia' di Forza Italia manda in tilt Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni . Il partito, da sempre contrario all'...

Il presidente Mattarella furioso - la voce : 'Sul Governo decide venerdì'. Nessun incarico a Matteo Salvini : Non ha Nessuna intenzione di affidare un incarico a Matteo Salvini come gli chiede Silvio Berlusconi . No, Sergio Mattarella ha escluso l'ipotesi di un incarico al buio in passato e non cambia idea ...

Governo : il centrodestra ora fa la voce grossa : Sarcastico, Salvini twitta: '#andiamoagovernare' e poi ancora: i cittadini del FVG ringraziano il Pd per l'egregio lavoro svolto e salutano Di Maio e compagni. Berlusconi e Meloni insistono per un ...

Governo : Bernini - centrodestra parla con una sola voce : Roma, 10 apr. (AdnKronos) – “La coalizione di centrodestra parla con una sola voce, in coerenza con gli impegni assunti con gli italiani su bisogni indifferibili come il lavoro, il contrasto alla povertà, la riduzione delle tasse, la tutela delle famiglie. Questo è quello che gli italiani vogliono da noi, non le chiacchiere quotidiane del Movimento cinque stelle su veti, voti, poltrone e ambizioni personali”. Lo ha dichiarato ...

Governo : Salvini - intesa con i 5 stelle - ora una voce sola : Lo dice al Corriere della Sera il leader della Lega, Matteo Salvini, che spiega: "Se voglio cancellare la riforma Fornero, se voglio riformare il mondo del lavoro e la scuola ed espellere gli ...

Speciale energia : Cipro - portavoce Governo annuncia proteste contro costruzione centrale nucleare Akkuyu : Oltre a beneficiare il sistema economico turco, la costruzione della centrale di Akkuyu contribuirà allo sviluppo dell'economia russa. È quanto sostenuto dal direttore generale di Rusatom Energo ...

CONSULTAZIONI Governo - MATTARELLA : “PORTAVOCE ESIGENZE CITTADINI”/ Quirinale chiederà proposte di Lega e M5s : CONSULTAZIONI al Quirinale: domani, mercoledì 4 aprile, i primi incontri con il Presidente della Repubblica. Ecco cosa chiederà Sergio MATTARELLA: "portavoce delle ESIGENZE dei cittadini"(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 17:16:00 GMT)