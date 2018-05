Governo | la Francia ' Italia rispetti gli impegni o l eurozona sarà a rischio'

Governo - la Francia avverte l'Italia : «Rispetti gli impegni o eurozona rischia» : La Francia mette in guardia l'Italia. Il ministro francese dell'economia, Bruno Le Maire, avverte che la stabilità della zona euro sarà «messa a rischio» se il prossimo Governo italiano non rispetterà i suoi impegni su debito e deficit. «Se il nuovo Governo non ...

Francia - il Governo sollecita le procure : "Indagate sui manifestanti anti-immigrati - illegale il blocco delle frontiere" : Circolare del ministero di Giustizia: nel mirino l'organizzazione di estrema destra Génération Identitaire e i suoi blitz al confine con l'Italia

Francia : Sncf - linea dura Governo - "riforma non cambierà"

Francia : 6 francesi su 10 delusi da Governo

Il Governo francese ha confermato che il comandante libico Khalifa Haftar è ricoverato in Francia : Il ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian ha confermato che il comandante dell’Esercito nazionale libico Khalifa Haftar è ricoverato in un ospedale vicino a Parigi, e ha aggiunto che le sue condizioni di salute stanno migliorando. Alcuni media francesi The post Il governo francese ha confermato che il comandante libico Khalifa Haftar è ricoverato in Francia appeared first on Il Post.

Siria : GB - via libera Governo ad agire con Usa-Francia

Siria - Gb : ok Governo agire Usa-Francia : 21.54 Il Consiglio di gabinetto britannico ha dato il via libera a Theresa May a continuare a coordinarsi con Usa e Francia per un'azione militare in Siria. Lo si legge in una nota di Downing Street secondo la quale i ministri hanno concordato con la premier sulla "necessità di agire" e di "dissuadere il regime" di Assad "dall'ulteriore uso di armi chimiche". Al momento tuttavia non vi è alcuna indicazione sui tempi del possibile attacco. ...

Francia : Santanché - nuovo Governo affronti immigrazione incontrollata : Milano, 24 mar. (AdnKronos) – “Quello che è accaduto in Francia è terribile ed è un chiaro messaggio che il terrorismo islamico tesse ancora le sue trame attraverso cellule impazzite che da un momento all’altro possono scatenare l’inferno. Questo ci spinge a non abbassare la guardia anche da noi e a non illuderci di sembrare immuni da un pericolo reale. Mi auguro che il nuovo governo prenda ogni misura per contrastare un ...

Francia - scioperi per la riforma dei treni. Come in Italia - le Ferrovie dello Stato pesano sul Governo : La raffica di scioperi proclamati in questi giorni – da ben sette sindacati – contro la riforma delle Ferrovie francesi solleva più di un motivo di riflessione. La patria della macchina pubblica perfetta (quasi) sente la necessità di fare un maxi-tagliando (la riforma Macron) ad uno dei gangli più significativi – per spesa pubblica ma anche per qualità dei servizi – dell’apparato statale d’oltralpe, la Società nazionale ...

La Meloni : 'Con il trattato di Caen Governo regala alla Francia il mare sardo' Video : A marzo del 2015 il governo italiano ha sottoscritto il controverso 'trattato di Caen', un accordo che prevederebbe importanti cessioni di sovranita' [Video]nazionale da parte dell'Italia alla Francia. Andando maggiormente nello specifico, con questo trattato la Francia potrebbe 'annettere' acque territoriali della Sardegna, della Liguria e della Toscana. La questione ha suscitato e sta suscitando forti polemiche, specialmente nel mondo dei ...

