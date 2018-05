Governo giallo-verde | Berlusconi pronto al no

CONTRATTO LEGA-M5S/ L'industria dimenticata dal Governo giallo-verde : Nel CONTRATTO di governo tra Lega e Movimento 5 Stelle manca un qualche riferimento alla politica industriale che si vuole portare avanti in Italia. ALFONSO RUFFO(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 06:03:00 GMT)ILVA/ Il gioco d'azzardo pericoloso per tutti, di A. RuffoFlat Tax e reddito di cittadinanza/ I numeri che fanno del CONTRATTO LEGA-M5S una "cialtronata", di S. Luciano

Il Governo gialloverde al test dei gazebo : I pentastellati approvano il 'contratto' di governo con piu del 94% dei voti. 'Come certificato dal notaio che ha garantito la regolarita del voto - ha scritto Luigi Di Maio sul blog delle stelle - ...

Sul Governo gialloverde - prima ancora che nasca - tira già una brutta aria : La trattativa tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio è ormai arrivata alla fase finale, quella in cui gli elettori di Lega e M5S sono chiamati a giudicare il famigerato contratto di Governo. Indipendentemente dal risultato dei gazebo e del voto online, però, sul futuro prossimo dell’Italia aleggiano ombre di un passato neanche troppo lontano. La dialettica politica ed economica di questi ultimi giorni, infatti, ha rispolverato termini e situazioni ...

Daniel Gros e le euro-minacce Bruxelles contro 5 Stelle-Lega Un blitz anti Governo giallo-verde : Tal Daniel Gros, che di professione fa il capo del Center for european policy studies (che gli paga lo stipendio?) di Bruxelles che si professa economista tedesco, sente l’impellente e irrefrenabile e non rimandabile necessità di dire la sua sul programma giallo - verde tra Lega e M5S Segui su affaritaliani.it

Il Governo giallo-verde fa tremare l'Europa : Italia: il nuovo governo italiano fa tremare l’Europa Parigi, 18 mag - (Agenzia Nova) - l'Europa trema di fronte alla prospettiva del nuovo governo euroscettico italiano. Secondo “Le Monde”, Bruxelles teme che Roma possa infrangere le regole di bilancio europee. In occasione del vertice di Sofia sui

L'Italia gialloverde. Cosa prevede il Contratto di Governo M5S-Lega : La prima bozza, pubblicata in esclusiva da Huffpost, era deflagrata sul tavolo della trattativa fra Lega e M5S. Due giorni dopo, il Contratto per il Governo del cambiamento dimostra di aver ascoltato la furia delle critiche che sono piovute su diverse parti del documento. Tre su tutte: il Comitato di conciliazione parallelo al Consiglio dei ministri, le modalità di uscita dall'euro, la richiesta di cancellazione di 250 miliardi di debito ...

Il contratto di Governo «giallo-verde» spiegato in 2 minuti La videoscheda : I punti del programma condiviso tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio: ancora alcuni nodi da sciogliere su Lavoro, immigrazione e riforme istituzionali

Dopo Vicenza - anche Genova Accordo tra i 5 Stelle e la Lega E' l'effetto Governo giallo-verde : Mentre a Roma Matteo Salvini e Luigi Di Maio stanno chiudendo un Accordo a livello di governo nazionale, Genova sta facendo qualcosa di simile, anche se in formato ovviamente ridotto. Nel Municipio Centro ovest della città della Lanterna... Segui su affaritaliani.it

Bozza di contratto - il Governo «giallo-verde» fermerà la Tav. A difendere i NO-Tap ci pensa Vladimir Luxuria - : Si tratta solo di una Bozza su cui Luigi di Maio e Matteo Salvini stanno ancora lavorando, ma leggendo il contratto di Governo «giallo-verde» pensato dai leader del Movimento Cinque Stelle e della ...

Governo : Di Maio - presto voto on line - gazebo per colorare di giallo Italia : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – “Questo week end invito tutti gli attivisti del MoVimento 5 Stelle a colorare l’Italia di giallo e riempire le piazze di gazebo e banchetti che informano i cittadini sui punti del contratto di Governo che stiamo per stipulare. I materiali verranno forniti a tutti i gruppi locali non appena il contratto sarà ultimato”. Lo scrive Luigi Di Maio su Fb. “Informo anche tutti gli iscritti del ...

Il Quirinale richiama i gialloverdi : dov’è l’accordo di Governo? : Il Colle non gradisce quanto sta avvenendo. Sgarbi istituzionali, improvvisazione. E’ il Parlamento o la Corrida? L’irritazione traspare dall’ultima nota