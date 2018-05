Governo | faccia a faccia Di Maio-Salvini a Roma

Alitalia - perdite operative dimezzate : 'Il Governo decida ma faccia presto' - Corriere della Sera - : Il quotidiano riprende l'appello formulato da Luigi Gubitosi, uno dei commissari di Alitalia in audizione davanti alla Commissione speciale del Senato. Secondo quanto ha scritto il Corriere della Sera ...

Alitalia - Gubitosi : Governo faccia presto : 22.53 "Qualunque cosa vorrà fare il nuovo governo lo faccia presto perchè il carburante si consuma, noi proviamo a consumarne poco ma si consuma". Così il commissario di Alitalia, Gubitosi, alla Commissione speciale del Senato. "Quale sarà la nuova Alitalia dipende da voi -ha aggiunto-. Tra i poteri dei commissari -ha osservato- non c'è l'indirizzo politico. Non possiamo fare il lavoro del governo, se ci chiederanno un'opinione gliela daremo". ...

Nuovo faccia a faccia fra Salvini e Di Maio su programma e Governo : Al centro del vertice gli ultimi nodi del programma che 'sarà chiuso in serata', ma soprattutto sulla rosa dei nomi e chi sarà il premier, probabilmente un pentastellato: tramonta l'ipotesi staffetta ...

Alitalia : Gubitosi - qualunque cosa voglia fare nuovo Governo faccia presto(2) : (AdnKronos) – Gubitosi ha quindi voluto puntualizzare che “non sta a noi dire quale dovrà essere la nuova Alitalia”: “tra i poteri dei commissari non c’è l’indirizzo politico e noi non intendiamo fare il lavoro del Governo e non possiamo dire cosa si dovrebbe fare. Non sarebbe appropriato”. “Se ce lo chiedono, possiamo dare un’opinione” ha concluso. L'articolo Alitalia: Gubitosi, ...

Del Rio : Governo? Spero non lo facciano : 10.57 "Il Governo? Spero che non ce la facciano, non perché tifo perché non governino i vincenti:vorrei che i vincenti governassero con un minimo di sale in zucca.Così il capogruppo del Pd,Graziano Delrio,a Radio Capital. "C'è l'alternativa di un governo istituzionale, per me sarebbe più saggio tornare a quello", ha aggiunto Delrio. "Pensioni? Bisogna stare attenti: il problema sono le nuove generazioni, che restano chiuse. Sono favorevole ...

Governo : Delrio - spero non ce la facciano : ANSA, - ROMA, 16 MAG - "La bozza mi sembra orribile. Hanno ragionato di condono di debito pubblico e uscita dall'euro, è molto preoccupante che, anche se superata, abbiano messo giù quelle ricette. ...

Roberto Maroni : "Matteo Salvini faccia il leader del centrodestra e torni al voto. Meglio del Governo con Di Maio" : Matteo Salvini deve fare il leader del centrodestra e tornare il prima possibile al voto. Altro che governo con il Movimento 5 stelle. Parola del leghista Roberto Maroni che intervistato dal Foglio dà la sua lettura della situazione politica e del tentativo del leader del Carroccio di andare al governo con Luigi Di Maio.Se Salvini vuole essere il capo del centrodestra allora deve governare con il centrodestra. Bisognerebbe dunque lasciar ...

Di Maio ci crede : 'Facciamo il Governo - sarà una bomba' : ... insieme a un'altra forza politica, gli obiettivi che volevamo potare a termine perché è quel contratto che potremo rivendicare nel momento in cui non ci sono più i presupposti per andare avanti'. Il ...

Martina : M5S e Lega se in grado facciano partire Governo subito : Roma – Di seguito le parole di Maurizio Martina, incalzante sulla formazione del governo tra M5S e Lega. “Se sono nelle condizioni di far partire un governo, lo facciano. Ora non possono più perdere tempo. Abbiamo assistito ancora in queste ore a un balletto di dichiarazioni e responsabilità non ancora chiare che ci preoccupa molto. Siamo di fronte a un’inaccettabile paralisi per l’Italia. A una difficoltà politica ...

Di Maio : 'Pronti a far partire Governo. Nomi non ne facciamo'. Salvini : 'Governo parte se può fare - ridiscutere i vincoli Ue' : "Stiamo facendo uno sforzo enorme - ha proseguito Salvini - perchè se dovessimo ragionare per convenienza politica non saremmo qua da tempo, se dovessimo dar retta ai sondaggi saremmo i primi a dire ...