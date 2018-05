Governo | Conte favorito come premier | Economia e Difesa nodi aperti

Giuseppe Conte premier - Salvini all'Interno - Di Maio al Lavoro e allo Sviluppo economico : le prime indiscrezioni sul Governo : Un faccia a faccia di due ore per chiudere l'accordo di governo da portare lunedì pomeriggio al Quirinale. Matteo Salvini e Luigi Di Maio si sono incontrati di nuovo, questa volta per decretare il nome del prossimo premier, che secondo le prime indiscrezioni dovrebbe essere Giuseppe Conte, professore esperto di Diritto amministrativo, già indicato dal capo politico del Movimento 5 Stelle come possibile ministro alla Pubblica ...

Governo - da Conte a Roventini. Ecco chi può essere il nuovo premier : Il secondo è professore associato di economia alla Scuola superiore Sant'Anna di Pisa, un keynesiano eretico, critico con il liberismo e la deregolamentazione sfrenata dei mercati finanziari. I due ...

Governo - Di Maio-Salvini e la trattativa sul presidente del Consiglio. Il M5s : “Non sarà Sapelli”. Resta l’ipotesi Conte : Questione di poche ore e poi Luigi Di Maio e Matteo Salvini, convocati separati dal Quirinale (il primo alle 16.30 e il secondo alle 18), dovranno comunicare qual è il profilo scelto per guidare il Governo M5s-Lega. Di sicuro non sarà lo storico dell’economia Giulio Sapelli, come ha confermato all’agenzia Ansa un portavoce dei Cinquestelle: “Non è il nome che porteremo al Quirinale”. Sapelli, volto noto dei talk-show ...

Chi è Giuseppe Conte - possibile nuovo premier nel Governo M5s-Lega : Il governo M5s-Lega potrebbe vedere la luce tra poche ore. Dopo l'accordo sul programma, sarebbe stata raggiunta da M5s e Lega anche

