Governo | attesa per premier Salvini | fiducia Di Maio | Tav non serve

Mercati in attesa del Governo. Borsa negativa e tensione spread : Con l'uscita dall'euro sparita dal nuovo contratto Lega-M5s si attenuano i timori e le preoccupazioni degli investitori. Piazza Affari in altalena: dopo aver aperto col segno più, va in rosso a metà ...

Governo - CHIUSO CONTRATTO LEGA-M5S/ Di Maio e Salvini trattano il premier : Mattarella in attesa : GOVERNO M5s-Lega, ultime notizie: stasera nuovo vertice con Luigi Di Maio e Matteo Salvini. "Accordo su Fornero, Ue e immigrazione". CONTRATTO di GOVERNO terminato: si attende nome premier(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 21:33:00 GMT)

Governo - attesa per il nome del premier. Nuovo incontro Salvini-Di Maio : A Montecitorio tavolo tecnico per rifinire il contratto. Alle 16 la delegazione cinquestelle al Colle, alle 18 quella del Carroccio IL CONTRATTO / C'è l'ok al superamento della legge Fornero ...

Governo - l’attesa dei cittadini al Quirinale : “Serve una persona di alto profilo istituzionale. Meglio se un politico” : “Meglio se politico”, “esperto di economia”, ma senza dubbio “una persona di alto profilo istituzionale”. Nel giorno in cui Matteo Salvini, segretario della Lega, e Luigi Di Maio, leader del M5s, sono attesi per quelle che dovrebbero essere le consultazioni finali col presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in piazza del Quirinale i cittadini esprimono i propri timori e le proprie speranze per il ...

BTP ITALIA/ Collocamento con scadenza 2026 : cedola minima 0 - 4%. Mercati in attesa del Governo italiano : Oggi è partito il Collocamento del Btp ITALIA con scadenza 2026. I Mercati attendono invece di sapere se ci sarà la formazione del Governo tra Lega e M5s(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 14:16:00 GMT)

Verso il Governo in maglia giallo-verde - in attesa del vaglio di Mattarella : Tra un passo di lato e un passo indietro pare sia terminata la stesura del 'contratto' di programma. Finito il minuetto del “mi vuoi?”, “non mi vuoi?” tra Movimento 5 Stelle e Lega, tramontati e smascherati i giochetti di Di Maio Verso il PD ma utile leva per solleticare il centro destra o per fare da utile capro espiatorio cui addossare le responsabilità per il fallimento del “libro dei sogni”, stanchi di esercitarsi in un passo indietro e un ...

Governo - M5s e Lega oggi al Colle : attesa per il nome del premier - : Di Maio e Salvini saliranno al Quirinale per riferire al capo dello Stato Mattarella l'esito del confronto per la formazione di un esecutivo. Resta l'incognita sul presidente del Consiglio, ma l'...

Politica In attesa di un Governo - le Commissioni lavorano al Def. : ... ha chiesto l'apertura di una indagine conoscitiva, oltre alle audizioni in commissione speciale di Pier Carlo Padoan, Graziano Delrio e Carlo Calenda, rispettivamente ministri dell'Economia, dei ...

Def - audizioni in corso. Le cifre di un paese in attesa di Governo : Per rispettare i conti con l'Europa servirebbe una correzione fino allo 0,3% del pil, 5 miliardi. La Banca d'Italia ripete i moniti sul debito, preoccupano più le tensioni sui dazi -

Di Maio-Salvini - vertice e attesa per accordo Berlusconi/ Verso Governo M5s-Lega : si cerca nome premier terzo : Governo, Di Maio e Salvini: vertice e attesa per l'accordo con Berlusconi. Ultime notizie, Romani (Forza Italia) "forse vale la pena un esecutivo Lega-M5s": chieste 24ore a Mattarella(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 18:27:00 GMT)

VERTICE DI MAIO-SALVINI : ATTESA PER ACCORDO BERLUSCONI/ Romani (Forza Italia) : “forse ok un Governo M5s-Lega” : Governo, Di Maio e Salvini: VERTICE e ATTESA per l'ACCORDO con BERLUSCONI. Ultime notizie, Romani (Forza Italia) "forse vale la pena un esecutivo Lega-M5s": chieste 24ore a Mattarella(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 17:57:00 GMT)

In attesa di un nuovo Governo - Gentiloni proroga Gabrielli alla Polizia e Franco alla Ragioneria : Con la situazione politica in stallo, il Governo di Paolo Gentiloni proroga alcune importanti cariche dello Stato. Il Consiglio dei ministri ha deciso la proroga dell'incarico del capo della Polizia Franco Gabrielli, il cui mandato biennale sarebbe scaduto il 19 maggio.Decisa anche la proroga di un anno dell'incarico del Ragioniere generale dello Stato Daniele Franco, che era in scadenza.

Governo. Di Maio a ‘1/2 in più’ e Salvini ad Arcore. In attesa delle consultazioni : Un giorno solo di colloqui per tentare di trovare una soluzione. Lunedì Sergio Mattarella riceverà al Quirinale le delegazioni dei vari partiti per il terzo giro di consultazioni. Per l’ultima volta il Presidente della Repubblica chiederà ai partiti di scoprire le carte, ove ci fossero. Ma soprattutto di portargli numeri e non richieste di tempo o meri desideri di parte. Espletata la verifica finale, in un paio di giorni il capo dello Stato ...

Governo - gli occhi del M5s puntati su Salvini : no a ribaltoni. In attesa del Colle : Ma dai Dem lo stop all'intesa politica con i grillini è cosa certa dopo la direzione in cui invece il Partito ha convenuto sulla possibilità di aprire a un Governo di tutti, come proposto dall'ex ...