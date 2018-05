Gombrowicz | il tempo è fatto di vite parallele

ilgiornale

: RT @Bibolotty: 'Gombrowicz ha avuto un'idea al tempo stesso comica e geniale: il peso del nostro io, dice, dipende dalla quantità di popola… - solonews1011 : RT @Bibolotty: 'Gombrowicz ha avuto un'idea al tempo stesso comica e geniale: il peso del nostro io, dice, dipende dalla quantità di popola… - DarkMatterMario : RT @Bibolotty: 'Gombrowicz ha avuto un'idea al tempo stesso comica e geniale: il peso del nostro io, dice, dipende dalla quantità di popola… - art_Yuks : RT @Bibolotty: 'Gombrowicz ha avuto un'idea al tempo stesso comica e geniale: il peso del nostro io, dice, dipende dalla quantità di popola… -

(Di domenica 20 maggio 2018) Per noi il mondo esiste solo come possibilità di dolore o di piacere. Finché la coscienza non è coscienza del dolore o del piacere, per noi non ha alcun significato'. E ancora, nel 1965: 'Sto forse ...