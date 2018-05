Golf | PGA Tour 2018 | Aaron Wise raggiunge Marc Leishman al comando dell’AT&T Byron

Golf - PGA Tour 2018 : primo round dell’AT&T Byron Nelson da sogno per Marc Leishamn : E’ un Marc Leishman d’annata quello che guida al termine del primo round dell’AT&T Byron Nelson (montepremi 7,5 milioni di dollari). L’americano è difatti in vetta alla leaderboard dell’evento settimanale del PGA Tour con il punteggio di -10 (61 colpi). Sul percorso par 71 del Trinity Forest Golf Club di Dallas (Texas, Stati Uniti) Leishman ha concluso il primo round siglando ben 6 birdie e 2 eagle. Sono 3 le ...

Golf - PGA Tour 2018 : Webb Simpson controlla ed in scioltezza conquista il The Players Championship : Webb Simpson completa la sua settimana da incorniciare portando a casa senza problemi il The Players Championship (montepremi 10,5 milioni di euro). L’americano, pur non incantando nell’ultimo round con un discreto +1, si aggiudica l’evento grazie al colossale vantaggio maturato nei primi tre giri sul percorso par 72 del TPC at Sawgrass di Ponte Vedra Beach (Florida, Stati Uniti). -18 (270 colpi) lo score che incorona Simpson, ...

Golf - PGA Tour 2018 : Webbs Simprson in fuga nel The Players Championship. Francesco Molinari non supera il cut : Secondo round stellare da parte di Webb Simpson. L’americano mette le marce alte nel The Player Championship (montepremi 10,5 milioni di dollari) e sul percorso par 72 del TPC at Sawgrass di Ponte Vedra Beach (Florida, Stati Uniti) piazza un incredibile -9 volando in testa con lo score complessivo di -15 (129 colpi). 9 birdie, un eagle ed un double bogey regalano a Simpson un consistente allungo sugli inseguitori. Il leader vanta infatti 5 ...

Golf - PGA Tour 2018 : Jason Day non stecca e si aggiudica il Wells Fargo Championship : Con un solido -2 nell’ultimo e decisivo round Jason Day resiste in prima posizione aggiudicandosi il Wells Fargo Championship (montepremi 7,7 milioni di dollari). La tappa del PGA Tour, svoltasi sul duro percorso par 71 del Quail Hallow Club di Charlotte (North Carolina, Stati Uniti), ha visto l’australiano chiudere con lo score complessivo di -12 (272 colpi), due meglio degli statunitensi Aaron Wise e Nick Watney, secondi con ...

Golf - PGA Tour 2018 : Jason Day svetta in testa al Wells Fargo Championship. Grande rimonta per Francesco Molinari : Rivoluzione al comando della classifica del Wells Fargo Championship, torneo incluso nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 71 del Quail Hollow Club di Charlotte. L’australiano Jason Day si è issato al comando della classifica chiudendo il terzo giro in 67 colpi (-4) ed ergendosi al comando con 10 colpi totali sotto il par, grazie ai cinque birdie messi a referto tra le buche 9 e 15, che gli hanno ...

Golf - PGA Tour 2018 : Peter Malnati da solo al comando del Wells Fargo Championship dopo due round : Il PGA Tour continua senza soste il suo serrato 2018. I migliori Golfisti del panorama internazionale si trovano sul percorso par 71 del Quail Hollow Club di Charlotte (North Carolina, Stati Uniti) a darsi battaglia per il titolo del Wells Fargo Championship (montepremi 7,7 milioni di dollari). Al termine dei primi due giri troviamo in vetta un ottimo Peter Malnati. Lo statunitense comanda con lo score di -7 (135 colpi), rimpinguato da un solido ...

Golf - PGA Tour 2018 : John Peterson domina il primo giro del Wells Fargo Championship - buon avvio per Francesco Molinari : Straordinaria impresa di John Peterson al primo giro del Wells Fargo Championship, torneo inserito nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 71 del Quail Hollow Club di Charlotte. Lo statunitense ha iniziato la sua avventura con un bogey alla 5, ma si è scatenato piazzando due eagle alle buche 7 e 8 e acquisendo una fiducia crescente, che gli ha consentito di realizzare tre birdie tra le buche 11 e 15 e di issarsi ...

Golf - PGA Tour 2018 : Billy Horschel e Scott Piercy si aggiudicano lo Zurich Classic of New Orleans : Con un ultimo round da -5 Bill Horschel e Scott Piercy conquistano lo Zurich Open of New Orleans (montepremi 7,2 milioni di dollari) con lo score complessivo di -22 (266 colpi). Il duo americano è risultato il più brillante nei fourball conclusivi, ovvero nel round in cui ognuno dei componenti di ogni coppia gioca la sua buca e viene scelta la migliore. In seconda posizione, sul percorso par 72 del TPC Louisiana di Avondale, ad una sola ...

Golf - PGA Tour 2018 : il foursome rimescola la classifica dello Zurich Classic of New Orleans. In testa Kisner/Brown : Kevin Kisner e Scott Brown guadagnano la prima posizione dello Zurich Open of New Orleans (montepremi 7,2 milioni di dollari), torneo che si svolge sul percorso par 72 del TPC Louisiana e che vede ai nastri di partenza diverse coppie con alcuni dei migliori Golfisti al mondo. Gli americani hanno approfittato a dovere del round con la formula del foursome, durante la quale i membri di ogni duo si alternano al tiro. Kisner e Brown guidano dunque ...

Golf - PGA Tour 2018 : il duo Kim/Putnam guida lo Zurich Classic of New Orleans dopo il secondo round : Lo Zurich Classic of New Orleans (montepremi 7,2 milioni di dollari) vede al comando la coppia composta dagli statunitensi Michael Kim ed Andrew Putnam. Sul percorso par 72 del TPC Louisiana di Avondale (Stati Uniti) gli americani guidano con il punteggio di -13 (131 colpi) dopo un solido round di fourball nel quale hanno siglato un buon -3. Seconda posizione ad un colpo di distanza dai leader per gli statunitensi Kevin Kisner e Scott Brown. ...

Golf - PGA Tour 2018 : Reavie/Glover e Zhang/Dou al comando del Zurich Classic of New Orleans. Nelle retrovie Rose/Stenson : Una coppia statunitense ed una cinese al comando del Zurich Classic of New Orleans, torneo inserito nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del TPC Louisiana di Avondale. A guidare la classifica sono gli statunitensi Chez Reavie e Lucas Glover in compagnia dei cinesi Xinjun Zhang e Zecheng Dou, che hanno completato il primo giro in 60 colpi (-12), acquisendo un margine di due lunghezze sugli inseguitori. Il ...

Golf - PGA Tour 2018 : Andrew Landry non sbaglia e conquista il Valero Texas Open : Il percorso par 72 del TPC San Antonio dell’omonima città texana premia Andrew Landry. L’americano si è difatti imposto nel Valero Texas Open (montepremi 6,2 milioni di dollari), tappa del PGA Tour, con il punteggio finale di -17 (271 colpi). Ultimo round solido per Landry, bravo a controllare siglando un -4 (5 birdie, 1 bogey) utile a tenere a debita distanza i primi inseguitori. Battuti che portano il nome degli statunitensi Seon ...

Golf - PGA Tour 2018 : Andrew Landry e Zach Johnson al comando del Valero Texas Open ad un round dal termine : Il Valero Texas Open (montepremi 6,2 milioni di dollari) si avvia alla conclusione con una coppia di Golfisti in vetta al termine del terzo round. SI tratta degli americani Zach Johnson ed Andrew Landry, che sul percorso par 72 del TPC San Antonio (Oaks Course) dell’omonima città del Texas, si issano a -13 (203 colpi). Dovranno sicuramente fare i conti con uno straordinario Trey Mullinax, autore di una prova ai limiti del possibile. Lo ...