God of War | lo scontro con il primo boss in origine era due o tre volte più lungo

God of War Recensione : il ritorno di Kratos è un capolavoro : Kratos è tornato nel nuovo God of War. Il semidio spartano ora vive come uomo nelle fredde lande di Midgard con il figlio Atreus, a cui cela il suo passato di vendetta che rese l'Olimpo il cimitero degli immortali. Kratos è fondamentalmente cambiato e dovrà intraprendere un viaggio alla scoperta di una parte di sé nascosta, quella di padre. Un Kratos diverso rispetto a quello del passato. La sua rabbia non deriva dalla vendetta ma dalla perdita: ...

God of War : disponibile il nuovo aggiornamento 1.22 : Un sacco di aggiornamenti sono stati rilasciati per God of War sin dalla sua uscita e la maggior parte di quelli già resi disponibili erano mirati a portare "correzioni di bug e miglioramenti". Lo stesso vale per l'ultimo update 1.22, uscito oggi.Come riporta Gamingbolt, di tutti gli aggiornamenti recenti, l'aggiornamento 1.20 ha portato qualcosa di effettivamente nuovo con la modalità foto promessa insieme ad un aumento della dimensione del ...

God of War : la serie Director's Commentary ci permette di ascoltare il commento di Cory Barlog : God of War è uscito da ormai qualche settimana, la maggioranza degli appassionati avranno senz'altro portato a termine l'ultima grande fatica degli studi di Santa Monica, per cui quale occasione migliore per riassaporare il gioco prendendolo da una prospettiva diversa?Come riporta VG247, è ora disponibile su canale YouTube di PlayStation la serie Director's Commentary che ci permette di ascoltare il commento del creative director del gioco, Cory ...

Per la quarta settimana di fila God of War domina nella classifica UK e supera il record di The Last of Us : Remastered tra le esclusive PS4 : Poco tempo fa abbiamo visto come God of War continui ad essere apprezzato tra i giocatori italiani, il gioco di Sony Santa Monica, infatti, ha mantenuto la testa della classifica software e, a quanto pare, anche i giocatori nel Regno Unito si sono persi nell'ultima avventura di Kratos.Il gioco mantiene la prima posizione nella graduatoria UK per la quarta settimana di fila, superando, così, il record che apparteneva a The Last of Us: Remastered ...

Continua il dominio di God of War nella classifica software italiana : God of War è stato veramente apprezzato dai giocatori italiani, a giudicare dalle ultime classifiche software: il gioco di Sony Santa Monica, del quale vi abbiamo offerto la nostra guida, è rimasto in testa alla graduatoria anche questa settimana.Alle spalle dell'ultima avventura di Kratos, troviamo Far Cry 5 di Ubisoft e Donkey Kong Country: Tropical Freeze per Nintendo Switch.Qui di seguito, potete dare uno sguardo alle classifiche relative ...

God of War e The Last of Us : due padri a confronto - editoriale : In una delle innumerevoli interviste rilasciate prima della pubblicazione di God of War, Cory Barlog ha espresso la sua opinione su un possibile confronto con The Last of Us. Il Director ha allontanato la sua nuova creatura da qualsiasi tipo di comparazione, anche se il concetto della figura paterna avvicina decisamente il lavoro di Santa Monica a quello di Naughty Dog. Partendo proprio da questo punto ci siamo chiesti quanto effettivamente ...

God of War domina tra i titoli più scaricati da PlayStation Store nel mese di aprile : God of War è ormai disponibile per PS4 e, sulle nostre pagine, è disponibile una guida che potrà risultare utile a chi vuole godere al meglio dell'ultima avventura di Kratos.Il titolo, come saprete, ha riscosso un grande successo presso la critica e i fan e, una nuova testimonianza di questo apprezzamento, ce la fornisce PlayStation Blog, che ha condiviso i dati relativi ai giochi più scaricati da PlayStation Store nel mese di aprile.Senza ...

Com’è giocare a God of War : È l'ultimo capitolo di una lunga e famosa serie di videogiochi: ha molte novità e a quelli di Joypad sono piaciute quasi tutte The post Com’è giocare a God of War appeared first on Il Post.

God of War : Barlog loda Kojima : God of War si è rivelato, come ci potevamo aspettare, un successo sotto ogni punto di vista e come riporta VG247 Cory Barlog afferma in un'intervista di dovere molto a Hideo Kojma. Vediamo insieme le sue parole in risposta ad un tweet pubblicato dalla community francese del gioco:"Ho imparato moltissimo dai giochi di Kojima. Ricordo le notti insonne passate in compagnia di Metal Gear Solid 2. Ad un certo punto ero così stanco che quando le ...

Cory Barlog - director di God of War - su Hideo Kojima : "ho imparato tantissimo dai suoi giochi" : God of War è uno dei videogiochi più acclamati di questa prima parte del 2018, e in molti forse non immaginano che parte del suo successo potrebbe dipendere addirittura da Hideo Kojima, celebre papà della serie Metal Gear e ora alle prese con l'atteso Death Stranding.Come segnala VG24/7, il director di God of War, Cory Barlog, ha recentemente risposto a un tweet della community francese di Death Stranding, raccontando di aver imparato molto ...

God of War : in arrivo oggi la photo mode : God of War riceve quest'oggi un aggiornamento gratuito che introduce la tanto attesa modalità foto, riporta Eurogamer.Potremo dunque immortalare i nostri scorci più suggestivi accedendo alla modalità in questione tramite il menu delle opzioni, oppure abilitando l'accesso rapido al touchpad sempre tramite le impostazioni.Vi sono cinque personalizzazioni disponibili nella modalità foto: camera, apertura focale, filtri, bordi, caratteri. Potremo ...

In memoria delle Lame del Caos di God of War - editoriale : L'”ascia del negozietto” l'ha definita Sony Santa Monica durante lo sviluppo e nonostante tutta la grandezza del titolo e l'arcana carneficina che ci permette di fare, il Leviatano può essere effettivamente abbastanza confortevole. È un'arma incantata, che ritorna indietro, come se fosse un falco ben addestrato, dopo che l'avete lanciata, esattamente ciò di cui avete bisogno quando dovete accorciare un gigante oppure appendere un Draugr al muro. ...

Il director di God of War parla dei giochi single player : sono davvero morti? : Da tempo, ormai, si dibatte sulla questione se i giochi single player siano "morti", costretti a lasciare il posto sul mercato alle esperienze multiplayer online. Eppure, Sony e PS4 continuano a puntare forte sul giocatore singolo producendo esperienze indimenticabili: l'ultimo esempio può essere chiaramente God of War. Secondo Cory Barlog, director del gioco di Santa Monica Studio, i titoli per giocatore singolo sono attualmente "una fenice" ...

Recensione God of War : Gioco dell’anno – 1 parte : Recensione God of War 2018 Siamo ben lontani dal Kratos iracondo e quasi invulnerabile che abbiamo imparato a conoscere nel corso degli anni. L’ira focosa ormai svanita viene sostituita in questo capitolo della saga da un atmosfera nevosa e fredda che bene si rifa al nuovo kratos. L’avventura inizia infatti a Midgard con un grande balzo temporale che ci consegna un eroe invecchiato, taciturno e barbuto. C’è fin da subito ...