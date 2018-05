Gnocchi | ' Addio di Buffon non mi ha commosso Ha scelto di vincere'

100x100napoli

: IL COMMENTO - Gene Gnocchi: 'L'addio di Totti mi ha commosso, quello di Buffon no' - apetrazzuolo : IL COMMENTO - Gene Gnocchi: 'L'addio di Totti mi ha commosso, quello di Buffon no' - _3nike : RT @OptaJuve: 1 - Con solo una freccia Gene fa un centro perfetto. CECCHINO #gdm #buffon #totti #BuffonDay - gtogna : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Gene Gnocchi: 'L'addio di Totti mi ha commosso, quello di Buffon no' -

(Di domenica 20 maggio 2018) Forse perché Francesco ha incarnato un altro modo di intendere il calcio, privilegiando alcune cose, come l'amore per questo sport e per un'unica squadra. Questo me lo ha fatto sentire più vicino. Le ...