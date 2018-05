Gli scavi alla Valle dei Templi approdano a Bonn

Pompei - daGli scavi torna alla luce il vicolo dei balconi : Un intero vicolo sommerso dai lapilli dell'eruzione con balconi decorativi delle abitazioni, in grado di resistere alla lava e a millenni sotto la cenere. Ci sono persino delle anfore lasciate sul balcone ad asciugare. I balconi verranno restaurati e inseriti in un nuovo percorso che collegherà la via di Nola con il vicolo delle Nozze d'Argento.Continua a leggere

Pompei - turista francese e compagna rubano reperti : bloccati neGli scavi : Pompei. Custode sventa furto di reperti negli scavi. I carabinieri del posto fisso denunciano un francese 53enne e la sua convivente. La donna, in un primo momento, aveva fatto perdere le tracce nel...

Pompei - emerge un cavallo daGli scavi di Civita Giuliana/ C’è anche il cavaliere - un nobile patrizio : Pompei, emerge un cavallo dagli scavi di Civita Giuliana: c’è anche il cavaliere, un nobile patrizio. Nuove eccezionali scoperte presso gli scavi della città napoletana(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 22:00:00 GMT)

AGli scavi di Pompei il primo calco in gesso di un cavallo : Pompei - Agli scavi di Pompei per la prima volta è stato possibile restituire, attraverso la tecnica dei calchi, la sagoma integra di un cavallo. Questo è stato rinvenuto in uno degli...

ROMA - SOVRINTENDENZA : “NUOVA POMPEI SOTTO COLLE OPPIO”/ M5s si spacca suGli scavi : “chi salverà la bellezza?” : ROMA, "SOTTO COLLE Oppio una possibile nuova POMPEI": tesoro archeologico SOTTO le Terme di Tito, "mancano milioni di euro per gli scavi". Ecco cosa succede nella Capitale(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 20:53:00 GMT)

Il produttore de "I Simpson" Rick Polizzi ospite aGli scavi di Poggio Gramignano : ... fino al passaggio della 1000 Miglia, la competizione automobilistica stradale definita "la corsa più bella del mondo" che costituisce un momento di incontro tra sport e personalità d'eccezione.

Ludi Scænici Paesaggi sonori dell'antica Roma Tangatamanu Pino Ninfa Archæo Trip - domenica 29 aGli scavi di Ercolano. : Gli spettacoli sono inclusi nel prezzo del biglietto di ingresso al Parco Archeologico di Ercolano. Per info: Ercolano.beniculturali.it L'EMAP , European Music Archæology Project , è un viaggio nel ...

Pompei - trovato lo scheletro di un bambino. Il direttore deGli scavi : 'Svolta per la ricerca archeologica' : Lo scheletro di un bambino di 7-8 anni, vittima dell'eruzione, individuato in un ambiente del grande complesso delle Terme Centrali, è stato scoperto a Pompei . 'Siamo a una svolta per la ricerca ...

Pasqua e Pasquetta blindate : aGli scavi di Pompei arriva l'Esercito : Pompei - Scavi e Santuario blindati: arriva l'Esercito. Per una Pasqua e una Pasquetta all'insegna della sicurezza il questore di Napoli Antonio De Iesu ha inviato a Pompei l'Esercito. In ...

Firenze. Pasqua : visitabili Gli scavi archeologici del teatro Romano : In occasione delle festività Pasquali i musei civici di Firenze offrono a cittadini e turisti un’ampia gamma di opportunità. Il museo

Porto Recanati - Gli scavi portano alla luce le ossa di un bambino di 8-10 anni e di un’adolescente : Porto Recanati, gli scavi portano alla luce le ossa di un bambino di 8-10 anni e di un’adolescente Appartengono a due soggetti molto giovani i resti rinvenuti in quattro giorno di scavi, di cui una potrebbe essere la 15enne Cameyi Mossamet, scomparsa nel 2010. Già allora le indagini condussero nei pressi dello stesso casolare.Continua a […]