Giuseppe Conte premier | Salvini all' Interno | Di Maio al Lavoro e allo Sviluppo economico

Giuseppe Conte - il civilista tra Di Maio e Kennedy in pole per la premiership : «Every accomplishment starts with the decision to try». Il volto e la frase di J.F. Kennedy scelti per il suo account Whatsapp dicono di Giuseppe Conte qualcosa che nel suo pur dettagliatissimo curriculum non c’è...

Totopremier : Giuseppe Conte - il giurista che vuole disboscare la giungla della Pubblica amministrazione : MILANO - Basterebbe il curriculum di Giuseppe Conte per smentire quanti pensano che i Cinquestelle siano solo un gruppo di improvvisati della politica senza contatti con la classe dirigente del paese. A patto di avere tempo di leggerlo: per la candidatura a membro del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, in pratica l'...

Oggi Di Maio e Salvini al Colle. Per il premier ballottaggio tra Giuseppe Conte e Giulio Sapelli : Un comunicato diffuso dal Quirinale conferma che Oggi pomeriggio ci sarà il nuovo giro di consultazioni che dovrebbe far nascere il nuovo governo tra Lega e M5S. Le due delegazioni andranno separate al Colle: il capo dello Stato ha convocato i cinquestelle alle 16.30 e i leghisti alle 18. La delegazione pentastellata si presenterà con i due cap...