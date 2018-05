Giro d' Italia | Yates vince la quindicesima tappa e allunga in classifica

Giro d'Italia - Yates vince anche a Sappada : stacca tutti - terza vittoria : Inarrestabile Simon Yates. La maglia rosa splende più accesa che mai in cima a Sappada, tra la meraviglia delle Dolomiti. vittoria nella quindicesima tappa e terzo sigillo dopo Campo Imperatore e ...

Giro d'Italia - capolavoro di Yates a Sappada nel giorno della crisi di Aru : Sappada - Sulla carta d'identità del padrone del Giro d'Italia, alla voce luogo di nascita, c'è scritto Bury, che in italiano vuol dire seppellire. Con la splendida azione messa in scena sulla salita ...

Giro d’Italia 2018 - Domenico Pozzovivo pensa solo al podio. È in forma - si limita a marcare Pinot per il terzo posto : Il sogno del podio è sempre più vivo, la possibilità di coronare la carriera con il piazzamento di lusso al Giro d’Italia è sempre più tangibile, ora Domenico Pozzovivo può sognare davvero di essere tra i grandi della Corsa Rosa e ricevere tutti gli onori del caso sul palco che verrà allestito a Roma tra una settimana. Il lucano sta attraversando un momento di forma davvero sbalorditivo, non è mai stato così bene da quando è ...

Giro d’Italia 2018 - Tom Dumoulin : “Non so quanto posso recuperare. Simon Yates il favorito ma la strada è lunga” : Tom Dumoulin ora ha 2’11” di ritardo da Simon Yates, la quindicesima tappa del Giro d’Italia 2018 si è rivelata molto complicata per il detentore del titolo che ha pagato lo scatto della maglia rosa. L’olandese dovrà cercare di recuperare il distacco durante la cronometro di martedì ma non sarà semplice e il suo stato d’animo non è dei migliori: “Non so quanto posso recuperare del distacco che ho accumulato ...

Giro d’Italia 2018 - la crisi nera di Fabio Aru : incubo a Sappada - arriva a 20 minuti da Simon Yates : Fabio Aru è andato letteralmente in crisi durante la quindicesima tappa del Giro d’Italia 2018. La Tolmezzo-Sappada si è rivelata letale per il Cavaliere dei Quattro Mori che ha sofferto fisicamente e che è stato male lungo la salita di Sant’Antonio quando mancavano una quarantina di chilometri al traguardo. Il sardo ha pagato una delle giornate peggiori della sua carriera ed è arrivato al traguardo con un ritardo di ...

Giro d’Italia 2018 - Domenico Pozzovivo : “Aru fa più notizia di me che lotto per il podio…” : Domenico Pozzovivo sta tenendo da solo altissimo l’onore del ciclismo italiano. Si tratta infatti dell’unico azzurro nella top15 della classifica generale del Giro d’Italia 2018, oltretutto in piena corsa per quel podio inseguito per un’intera carriera. A 35 anni il lucano sta davvero disputando la Corsa Rosa della vita: sa che, con questa condizione, potrà giocarsela fino in fondo. Intervistato da Tuttobiciweb, Pozzovivo ...

Giro d’Italia 2018 - Simon Yates : “Avevo pianificato l’attacco. Il vantaggio su Dumoulin? Non sono contento - può superarmi a cronometro” : Simon Yates ha trionfato anche sul traguardo di Sappada, ha vinto la quindicesima tappa del Giro d’Italia 2018 e ha ulteriormente rafforzato la propria maglia rosa. Il britannico ora ha 2’11” di vantaggio su Tom Dumoulin quando si entra nell’ultima settimana della Corsa Rosa: il capitano della Mitchelton Scott sta letteralmente dominando, ha conquistato il terzo successo e ora sogna a occhi aperti. Nonostante tutto non è ...

