Giro d’Italia 2018 | Tom Dumoulin può prendere la maglia rosa con la cronometro? Oggi

Giro d’Italia – Yates non si monta la testa dopo la vittoria di Sappada : “sto facendo qualcosa di grande - ma…” : Simon Yates con i piedi per terra dopo la vittoria di oggi a Sappada: le sensazioni del britannico della Mitchelton Scott, maglia rosa del Giro d’Italia 101 Ancora una favolosa impresa di Simon Yates. La maglia rosa della 101ª edizione del Giro d’Italia ha conquistato oggi una strepitosa vittoria sul traguardo di Sappada, al termine della quindicesima tappa della corsa rosa partita da Tolmezzo. Il corridore della Mitchelton Scott si ...

Giro d’Italia 2018 - Fabio Aru : “Vi chiedo comprensione - un dramma sportivo. Sono svuotato e sto male - non so i motivi” : Fabio Aru è andato letteralmente in crisi durante la quindicesima tappa del Giro d’Italia 2018. Il Cavaliere dei Quattro Mori ha tagliato il traguardo di Sappada con 20 minuti di ritardo dalla maglia rosa Simon Yates. Giornata davvero terribile per il sardo che non ha cercato scuse nelle dichiarazioni post-gara: “Oggi è stata una giornata veramente dura, sia sotto il profilo fisico che psicologico. Voglio ringraziare i miei compagni ...

Giro d’Italia 2018 - quali distacchi nella cronometro di Rovereto? La classifica si può rivoluzionare… : Dopo la tappa di Sappada, il Giro d’Italia 2018 sembra saldamente nelle mani del britannico Simon Yates (Mitchelton Scott). Siamo di fronte, probabilmente, ad uno dei dominatori dei Grandi Giri del prossimo lustro, insieme all’astro nascente colombiano Egan Bernal (Team Sky) che ha monopolizzato il Giro di California, svoltosi in contemporanea con la Corsa Rosa. 26 anni da compiere il prossimo mese di agosto, Yates ha già raggiunto ...

Giro d’Italia 2018 - le altre classifiche : che lotta tra Lopez e Carapaz per la Maglia Bianca : Andiamo a scoprire le altre classifiche del Giro d’Italia 2018 dopo la quindicesima tappa. Maglia Ciclamino 1 ITA VIVIANI Elia QUICK-STEP FLOORS 237 2 IRL BENNETT Sam BORA – HANSGROHE 197 3 GBR YATES Simon Philip MITCHELTON – SCOTT 113 4 ITA MODOLO Sacha EF EDUCATION FIRST-DRAPAC p/b CANNONDALE 102 5 ITA BALLERINI Davide ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC 98 6 ITA FRAPPORTI Marco ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC 89 7 NED VAN POPPEL Danny ...

Giro d’Italia 2018 - le pagelle della 15ma tappa : Simon Yates mostruoso - Domenico Pozzovivo super. Deludono ancora Froome ed Aru : Si chiude la seconda settimana del Giro d’Italia 2018: l’arrivo di Sappada, per la 15ma tappa, premia ancora un mostruoso Simon Yates che, in Maglia Rosa, va a prendersi il terzo successo parziale nella corsa, incrementando ancor di più il proprio margine in classifica generale su tutti i rivali. Giornata molto spettacolare quella odierna: andiamo a riviverla con le pagelle dei protagonisti. Simon Yates, voto 9: è lui la stella di ...

Classifica Giro d’Italia 2018 - 15a tappa Tolmezzo-Sappada. Simon Yates padrone - Pozzovivo terzo - Aru sprofonda : Simon Yates ha vinto anche la quindicesima tappa del Giro d’Italia 2018, si è imposto in solitaria sul traguardo di Sappada e ha allungato in Classifica generale. Il britannico ha rafforzato la maglia rosa e ora ha più di due minuti di vantaggio su Tom Dumoulin, Domenico Pozzovivo e Thibaut Pinot in vista della cronometro di martedì. Il capitano della Mitchelton Scott è sempre più il padrone della Corsa Rosa. Chris Froome ha ancora pagato ...

VIDEO Giro d’Italia - Simon Yates vince il tappone dolomitico! Maglia rosa dominante a Sappada - Fabio Aru in crisi nera : La quindicesima tappa del Giro d’Italia 2018 ha regalato grandissime emozioni, la frazione dolomitica tra Tolmezzo e Sappada non ha deluso le aspettative: Simon Yates è scattato in solitaria a una ventina di chilometri dal traguardo e ha trionfato guadagnando ulteriormente in classifica generale. Ora la Maglia rosa ha 2’11” di vantaggio su Tom Dumoulin che è rimasto dietro insieme a Domenico Pozzovivo e Thibaut Pinot. Più ...

Giro d’Italia 2018 - Domenico Pozzovivo pensa solo al podio. È in forma - si limita a marcare Pinot per il terzo posto : Il sogno del podio è sempre più vivo, la possibilità di coronare la carriera con il piazzamento di lusso al Giro d’Italia è sempre più tangibile, ora Domenico Pozzovivo può sognare davvero di essere tra i grandi della Corsa Rosa e ricevere tutti gli onori del caso sul palco che verrà allestito a Roma tra una settimana. Il lucano sta attraversando un momento di forma davvero sbalorditivo, non è mai stato così bene da quando è ...

Giro d’Italia 2018 - Tom Dumoulin : “Non so quanto posso recuperare. Simon Yates il favorito ma la strada è lunga” : Tom Dumoulin ora ha 2’11” di ritardo da Simon Yates, la quindicesima tappa del Giro d’Italia 2018 si è rivelata molto complicata per il detentore del titolo che ha pagato lo scatto della maglia rosa. L’olandese dovrà cercare di recuperare il distacco durante la cronometro di martedì ma non sarà semplice e il suo stato d’animo non è dei migliori: “Non so quanto posso recuperare del distacco che ho accumulato ...

Giro d’Italia 2018 - la crisi nera di Fabio Aru : incubo a Sappada - arriva a 20 minuti da Simon Yates : Fabio Aru è andato letteralmente in crisi durante la quindicesima tappa del Giro d’Italia 2018. La Tolmezzo-Sappada si è rivelata letale per il Cavaliere dei Quattro Mori che ha sofferto fisicamente e che è stato male lungo la salita di Sant’Antonio quando mancavano una quarantina di chilometri al traguardo. Il sardo ha pagato una delle giornate peggiori della sua carriera ed è arrivato al traguardo con un ritardo di ...

Giro d’Italia 2018 - Domenico Pozzovivo : “Aru fa più notizia di me che lotto per il podio…” : Domenico Pozzovivo sta tenendo da solo altissimo l’onore del ciclismo italiano. Si tratta infatti dell’unico azzurro nella top15 della classifica generale del Giro d’Italia 2018, oltretutto in piena corsa per quel podio inseguito per un’intera carriera. A 35 anni il lucano sta davvero disputando la Corsa Rosa della vita: sa che, con questa condizione, potrà giocarsela fino in fondo. Intervistato da Tuttobiciweb, Pozzovivo ...

Giro d’Italia 2018 - Simon Yates : “Avevo pianificato l’attacco. Il vantaggio su Dumoulin? Non sono contento - può superarmi a cronometro” : Simon Yates ha trionfato anche sul traguardo di Sappada, ha vinto la quindicesima tappa del Giro d’Italia 2018 e ha ulteriormente rafforzato la propria maglia rosa. Il britannico ora ha 2’11” di vantaggio su Tom Dumoulin quando si entra nell’ultima settimana della Corsa Rosa: il capitano della Mitchelton Scott sta letteralmente dominando, ha conquistato il terzo successo e ora sogna a occhi aperti. Nonostante tutto non è ...

Giro d’Italia - una stella in rosa brilla a Sappada : Simon Yates vince con un’impresa e fa saltare il banco - crolla Froome - male anche Dumoulin : Giro d’Italia, spettacolo straordinario nella 15ª tappa da Tolmezzo a Sappada: Yates attacca da solo ad oltre 20km dal traguardo, fa il vuoto e vince la 3ª tappa in maglia rosa con distacchi pesanti brilla una stella rosa a Sappada: Simon Yates, 25 anni da Bury nella contea di Manchester, vince da fenomeno. Il giovane talento britannico centra sulle Dolomiti la sua terza vittoria di tappa in questo Giro d’Italia, tutte in maglia ...