Giro d’Italia 2018 oggi 20 maggio | quindicesima tappa Tolmezzo-Sappada | orario di

Giro d’Italia 2018 - lo Stadio dello Zoncolan : 100mila tifosi caldissimi. Tra T-Rex - fumogeni - banane - orsi rosa : l’amore per il ciclismo : La quattordicesima tappa del Giro d’Italia ci ha portato in 186 km da San Vito al Tagliamento al Monte Zoncolan, ma è soprattutto negli ultimi chilometri che la grande arena del popolo a due ruote si è concentrata febbricitante. Sul “Kaiser” della Carnia, con pendenze medie del 12% e picchi che raggiungono il 22%, si è condensata tutta la magia del ciclismo. Per gli atleti si trattava di una tappa a denti stretti, di pedalate capaci di mettere ...

Giro d’Italia in tv - quindicesima tappa Tolmezzo-Sappada : come vederla in tv e diretta streaming. Orario e programma : Oggi (domenica 20 maggio) si correrà la quindicesima tappa del Giro d’Italia 2018, 176 km da Tolmezzo a Sappada. I corridori dopo aver superato le brutali pendenze dello Zoncolan, affronteranno un altro tappone di montagna, scalando le splendide vette delle Dolomiti. Il percorso presenta la prima difficoltà altimetrica dopo 40 km, il GPM di terza categoria del Passo della Mauria, poi lungo tratto di falsopiano verso Cortina d’Ampezzo, dove ...

Giro d’Italia 2018 - Tom Dumoulin : l’ostacolo più grande è alle spalle - ma cresce il vantaggio di Yates : Non un solo vincitore nella quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2018. Se Chris Froome è stato colui che ha potuto alzare le braccia al cielo sul traguardo posto in cima al Kaiser, lo Zoncolan, anche Tom Dumoulin può sicuramente gioire al termine di questa frazione che, almeno sulla carta, si pensava potesse essere la più dura per il detentore del Trofeo Senza Fine. 31” persi dalla Maglia Rosa Simon Yates nella giornata odierna, ...

Giro d’Italia 2018 - Chris Froome : il ruggito del fuoriclasse. Vittoria da campione vero - può ribaltare la classifica! : Chi se lo sarebbe mai aspettato? Dopo due settimane di buchi, tempo perso in montagna e sugli strappi, Chris Froome è tornato a correre da Chris Froome nel giorno più importante, almeno fino ad ora, del Giro d’Italia 2018. Il britannico del Team Sky ha vinto sullo Zoncolan, montagna simbolo della corsa rosa che in maniera simbolica inaugura anche la seconda fase del Giro, quella più dura e impegnativa. Se l’atleta ammirato fino ad ...

Giro d’Italia 2018 - Chris Froome doma lo Zoncolan in 41 minuti. Il record di Gilberto Simoni è salvo - che tempo nel 2007 : Chris Froome ha conquistato il Monte Zoncolan. Il britannico ha trionfato in solitaria sul traguardo posto in cima al Kaiser, la salita più dura d’Europa. Il britannico è riuscito a domare il Mostro Carnico, piazzato dagli organizzatori durante la quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2018. La Corsa Rosa arrivava sullo Zoncolan per la sesta volta nella storia, la quinta dal versante di Ovaro. Il keniano bianco ha impiegato 41 ...

Giro d’Italia 2018 - la tappa di domani Tolmezzo-Sappada. Le fatiche dello Zoncolan - distacchi importanti in arrivo : Dopo 13 tappe corse quasi in controllo, la reazione di Simon Yates dopo l’arrivo in vetta allo Zoncolan può essere esplicativa della fatica fatta dai corridori per arrivare in vetta. Il britannico in maglia rosa, transitato sul traguardo ad una manciata di secondi da Chris Froome, si è seduto appoggiandosi alle barriere dopo il traguardo, evidentemente stravolto da un ultimo chilometro corso tutto in apnea per provare a chiudere un buco di ...

Giro d’Italia 2018 - Simon Yates sempre più padrone. Nessun cedimento neanche sullo Zoncolan - ora è il grande favorito per la vittoria : La salita infernale dello Zoncolan era il test definitivo per Simon Yates in questo Giro d’Italia e lo ha passato con il massimo dei voti. Il britannico si è confermato il padrone della corsa ed è riuscito a domare il Mostro, dimostrando a tutti che può portare la maglia rosa fino a Roma. Yates ha corso da vero campione oggi, riuscendo a gestirsi al meglio su una salita così brutale. La terza vittoria di tappa non è arrivata per poco e si ...

VIDEO Chris Froome vince sullo Zoncolan! Yates in rosa - Aru affonda : gli highlights di una tappa pazzesca al Giro d’Italia : Chris Froome ha vinto sullo Zoncolan conquistando la tappa più bella del Giro d’Italia 2018. Il britannico ha piazzato l’allungo a circa tre chilometri dal traguardo, Simon Yates si è ben difeso e ha guadagnato secondi preziosi su Tom Dumoulin. Domenico Pozzovivo si è salvato con il cuore e lotterà per il podio, Fabio Aru è letteralmente sprofondato. Di seguito il VIDEO con gli highlights della quattordicesima tappa con la salita più ...

Giro d’Italia 2018 : Domenico Pozzovivo - che leone! Mette il cuore sullo Zoncolan - il podio diventa possibile! : La strada si impennava al 22%, le pendenze erano proibitive, la porta dell’Inferno si era spalancata davanti a lui, il rischio di crollare era davvero a un passo ma come un leone indomabile non ha accettato il verdetto, non si è lasciato tentare dalla possibilità di mollare la presa, ha risposto colpo su colpo, ha gettato il cuore oltre l’ostacolo ed è stato uno dei grandi protagonisti di una giornata che verrà ricordata a lungo da ...

Giro d’Italia – Yates non si accontenta - Simon rammaricato per il secondo posto di tappa : “felice e deluso allo stesso tempo” : Simon Yates parla dopo la quattordicesima tappa del Giro d’Italia, la maglia rosa tra felicità e frustrazione per essere giunto al traguardo dietro Froome La quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2018 ha messo in mostra la forma fisica di Chris Froome finora rimasta in ombra. Il ciclista del Team Sky ha dato spettacolo sul temuto Monte Zocolan, mettendo dietro anche l’attuale maglia rosa della corsa Simon Yates. Proprio il ...

Giro d’Italia – Froome ci crede fino alla fine : “non è ancora finita - dopo la caduta non mi sono mai sentito normale” : Chris Froome non getta la spugna: il britannico crede nella possibilità di salire sul podio del Giro d’Italia 101 Froome è stato autore oggi di una strepitosa impresa sullo Zoncolan. Il britannico del Team Sky ha trionfato oggi sul traguardo della 14ª tappa del Giro d’Italia, con pochi metri di vantaggio sul connazionale Simon Yates, che si conferma quindi sempre più leader della classifica generale. Froome ha comunque dimostrato di ...

Giro d’Italia 2018 - Fabio Aru : “Non avevo forze - questo non sono io : non riesco a lottare coi migliori” : Fabio Aru è letteralmente sprofondato sullo Zoncolan. Il Cavaliere dei Quattro Mori è andato in crisi sulla salita più dura d’Europa e ha pagato ben 2’22” di distacco da Chris Froome, unico dei big a subire un dazio così pesante nella giornata più dura di questa Corsa Rosa. Il capitano della UAE Emirates è ora a quasi sei minuti dalla maglia rosa ed è definitivamente ridimensionato. Il bilancio del sardo è molto amaro: ...

Chris Froome può vincere il Giro d’Italia 2018 : il fenomeno ritrovato. Vola in salita e a cronometro può fare la differenza : Ha dimostrato cosa significa essere fuoriclasse, ha ribadito ancora una volta tutta la sua potenza, ha messo sulla strada tutto il cuore e la grinta di cui era dotato, non ha voluto lasciare nulla di intentato e ha ruggito come solo un vero campione sa fare. Chris Froome, contro tutto e tutti, ha mostrato i muscoli e ha sciorinato una prestazione ai limiti dell’umano con la quale ha illuminato il Giro d’Italia nella tappa regina: il ...

Fabio Aru - Giro d’Italia fallimentare. Brusco ridimensionamento e futuro in bilico alla UAE Emirates : Sulle terribili salite dello Zoncolan si sono infranti definitivamente i sogni di gloria di Fabio Aru: il Giro d’Italia 2018 si sta rivelando completamente fallimentare. Una grande promessa del ciclismo italiano che, ad ormai quasi 28 anni (li compirà a luglio), non è mai riuscito a compiere l’ultimo scalino per consacrarsi campione. Certo, in bacheca figurano una Vuelta, conquistata ormai nel lontano 2015, ed anche due podi al Giro ...