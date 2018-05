Giavellotto – Campionati Nazionali Universitari | Paola Padovan diventa capolista grazie

sportfair

: RT @atleticaitalia: #atletica #CNU2018: 19-20 maggio a Isernia i Campionati Nazionali Universitari con 51 Cus e diversi azzurri al via: Eli… - cpauniroma4 : RT @atleticaitalia: #atletica #CNU2018: 19-20 maggio a Isernia i Campionati Nazionali Universitari con 51 Cus e diversi azzurri al via: Eli… - atleticaitalia : #atletica #CNU2018: 19-20 maggio a Isernia i Campionati Nazionali Universitari con 51 Cus e diversi azzurri al via:… -

(Di domenica 20 maggio 2018) A Isernia la 22enne veneta dei Carabinieri all’ultimo turno piazza un lancio a 57,41 che vale il record personale e il primo posto nella classifica nazionale La giavellottistasi prende la copertina della prima giornata nei. A Isernia la 22enne veneta dei Carabinieri all’ultimo turno piazza un lancio a 57,41 che vale il record personale, 20 centimetri in più rispetto al 57,21 della scorsa stagione, e così la studentessa di architettura del Cus Venezialanazionale dell’anno, oltre a consolidare il quinto posto nelle liste italiane alltime. Sfide interessanti sul rettilineo dello stadio Lancellotta con il duello dei 100 ostacoli vinto dall’emergente Luminosa Bogliolo (Cus Torino/Cus Genova) in 13.48 contro un muro di vento (-2.8) davanti al 13.54 della non ancora ventenne Elisa Di Lazzaro (Cus Parma/Carabinieri). Nello ...