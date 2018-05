Gianni Chiarini inaugura un nuovo Temporary Pop up alla Rinascente di Milano

sportfair

: RT @RABarozzi: Cos'è il Canalino di Milano Marittima #Ravenna se non una meraviglia assoluta? Photo credit: Gianni Chiarini @turismoER @Ra… - destinromagna : RT @RABarozzi: Cos'è il Canalino di Milano Marittima #Ravenna se non una meraviglia assoluta? Photo credit: Gianni Chiarini @turismoER @Ra… -

(Di domenica 20 maggio 2018)new opening: all’interno delladil’zione di unPop Up all’internounPop Up al quarto piano delladi, regno indiscusso dei brand di alta gamma. Un corner unico nel suo genere, uno spazio che racchiude storicità e un design sofisticato e contemporaneo. Il brand porta all’interno dile proporzioni, l’armonia e tutto l’allure dell’arte e della tradizione architettonica della città di Firenze, reinterpretati secondo uno stile moderno e d’impatto. L’area dello store è interamente delimitata da un ottagono, un richiamoplanimetria del Battistero fiorentino e scandita da espositori, sempre a base ottagonale, rivestiti da coloratissime superfici specchiate che catturano lo sguardo ed esaltano i preziosi accessori. Il Pop Up, che rimarrà all’interno di ...