GF | Aida bacia Favoloso | c’è qualcosa che non torna

: Comunque vorrei farvi notare che Aida bacia nella guancia tutte le persone con cui fa dei selfie, in tutte le foto… - Trashiosa : Comunque vorrei farvi notare che Aida bacia nella guancia tutte le persone con cui fa dei selfie, in tutte le foto… - nelsongatto : @naikelulu @domenicalive @GrandeFratello ... Spazzarlo via .. Uno schifo di uomo ... Bacia i piedi ad Aida pirla ... - SunriseV_88 : RT @giulia77104035: LEI CHE GLI BACIA LA SCHIENA/SPALLA SHIP?????????? #AdiosGF #Aida #e #Alberto #Tarzaida -

(Di domenica 20 maggio 2018)NizarLuigi Mariodietro le quinte di Domenica Live, scatenando dubbi e polemiche riguardo il GF. Cosa è veramente successo all’interno della casa del Grande Fratello 15? I telespettatori cominciano a nutrire qualche dubbio riguardo la sincerità dei concorrenti dopo che l’ormai ex fidanzato di Nina Moric ha pubblicato su Instagram una foto in cui i due si scambiano un tenero bacio. Luigi Marioha commentato lo scatto scrivendo: “Il rapporto che è venuto fuori oggi che ho conNizar testimonia il fatto che la storia del bullismo vi è sfuggita leggermente di mano”. In effetti durante la sua ospitata nel salotto domenicale di Barbara D’Urso,si è mostrata tutt’altro che infuriata con il gieffino, al contrario gli ex concorrenti del GF15 hanno scherzato e riso insieme. Dove è finito l’astio che la Nizar provava ...