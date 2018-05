Gf 15 | Favoloso in casa? Selvaggia Lucarelli pronta per il Tribunale

Grande Fratello - Luigi Favoloso fuori dalla casa : ecco chi c'è dietro la sua squalifica : Durante la puntata di ieri del Grande Fratello Luigi Favoloso è stato squalificato nonostante qualche minuto prima della comunicazione ufficiale da parte di Barbara D'Urso avesse scelto di abbandonare ...

Grande Fratello 15 - la senatrice Pezzopane entra nella Casa. Nina Moric incontra (l’ex?) Favoloso che poco dopo viene squalificato : Le dinamiche esterne sovrastano quelle interne e il Grande Fratello1 5 diventa, ora più che mai, un’appendice di Domenica Live. La quinta puntata inizia con Stefania Pezzopane, quella che Barbara d’Urso definisce ogni tre per due “una persona intelligentissima, nonché mia Grande amica”. La senatrice del Partito Democratico, in barba alle critiche che un’apparizione del genere potrebbe procurarle, è entrata nella Casa per fare ...

Grande Fratello 15 – Quinta puntata di martedì 15 maggio 2018 – Nina Moric e Stefania Pezzopane nella casa. Luigi Favoloso squalificato. Eliminata Mariana. : E’ tornato Grande Fratello con la quindicesima edizione e il ritorno alla conduzione a distanza di quasi quindici anni di Barbara D’Urso. Positive le prime due puntate dal punto di vista degli ascolti: quasi il 23% all’esordio, il 21% nella scorsa puntata. Circa 3% in più rispetto all’ultima edizione nella versione pura andata in onda […] L'articolo Grande Fratello 15 – Quinta puntata di martedì 15 maggio 2018 ...

Grande Fratello - diretta quinta puntata : Nina Moric nella casa. Favoloso squalificato. Rientra Aida : di Ida Di Grazia La quinta puntata del Grande Fratello si preannuncia ancora una volta piena di colpi di scena che seguiremo come sempre in diretta su Leggo.it . Incontro tra Luigi Favoloso e Nina ...

Nina Moric e Luigi Favoloso/ La modella entra nella Casa : pace o addio definitivo? (Grande Fratello 2018) : Luigi Favoloso pensa a Nina Moric e questa sera riuscirà ad incontrarla e ad avere un confronto con lei. La modella entra nella Casa del Grande Fratello 15. Con grandissima sorpresa di tutti, Nina Moric fa il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello 15 per avere un confronto con Luigi Favoloso. Esordisce però con perplessità parlando con Barbara D'Urso: "Gli state dando degli psicofarmaci? Perché davvero io non riconosco la persona che è ...

Grande Fratello - la fuga degli sponsor : 'Vogliamo Luigi Favoloso fuori dalla casa' : Se molti sponsor si sono già ritirati dalla casa del Grande Fratello , altri - pur dissociandosi dagli eventi violenti avvenuti nella casa - attendono che siano presi seri provvedimenti prima di ...

