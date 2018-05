Getta figlia dal ponte su A14

«Ti ammazzo pedofilo» - e gli Gettano acido sul volto perché ha sposato la loro figlia di 27 anni più giovane : Follia in Toscana. Hanno ordinato l'aggressione con l'acido del genero perchè contrari al matrimonio della figlia con questo uomo, più grande di lei di oltre 20 anni....

Litiga con il marito e Getta la figlia di sei mesi nel fuoco : Tragedia in India. Una donna, al termine di un furiosa lite con il marito, ha gettato la propria figlia di sei mesi nelfuoco. Secondo l'Hinduistan Times, la piccola ha subito ustioni sul 90% del corpo e non è riuscita a sopravvivere. E'successo a Bhubaneswar, nello stato federato di Orissa.Dopo aver Litigato con il marito, la donna - Suna Pingua, 32 anni - ha prima appiccato il fuoco alle proprie vesti, poi hagettato la bimba nel fuoco.Udendo le ...

India - litiga col marito e Getta la figlia piccola nel fuoco : morta la bimba di 6 mesi : La 32enne ha ha gettato la figlia tra le fiamme in cui stava bruciando i vestiti del marito con cui aveva appena litigato. I vicini hanno provato a salvare la bimba, dopo averne sentito le grida, ma era troppo tardi. Il dramma nello Stato Indiano dell'Orissa.Continua a leggere

Getta la figlia di un anno dal tetto per protesta contro la demolizione della casa abusiva : Follia in SudAfrica. Un uomo 38 anni è accusato di tentato omicidio dopo aver Gettato la figlia di un anno dal tetto di una delle baracche costruite illegalmente e prossime alla demolizione....

