Genova | rapinavano i supermercati per pagare riti esoterici | arrestati

Genova - rapinavano market per pagare santone per riti esoterici : Secondo quanto ricostruito dalla polizia i due rapinavano i supermercati genovesi, armati di pistola e con il volto coperto da caschi da motociclista, perché avevano sì bisogno di denaro per comprarsi ...

Genova - rapinavano market per pagare santone per riti esoterici : Genova, rapinavano market per pagare santone per riti esoterici Genova, rapinavano market per pagare santone per riti esoterici Continua a leggere L'articolo Genova, rapinavano market per pagare santone per riti esoterici proviene da NewsGo.