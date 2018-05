Genoa Torino | risultato finale 1-2 | streaming video e tv | Pandev non basta | è KO dei

Serie A : il Torino vince l'ultima in casa del Genoa : Apre Iago Falque, raddoppia Baselli. Nel finale Pandev accorcia le distanze

Genoa-Torino 1-2 : Iago Falque e Baselli chiudono la stagione in bellezza : Il Torino batte il Genoa in trasferta nell'ultima giornata del campionato. In gol Iago Falque, Baselli e Pandev. LEGGI LA CRONACA

Genoa-Torino finisce 1-2 | : Prima del match il saluto di Mimmo Criscito: «Per me è un grande emozione. Come avevo promesso, dopo 7 anni sono tornato».

Genoa-Torino 1-2 : decidono Iago Falque e Baselli. In gol anche Pandev : Due squadre senza nessun obiettivo di classifica. Ma alla fine è il Torino ad aver la meglio sul Genoa: decidono l'ex Iago Falque al 30' del primo tempo , assist di Belotti, e una rete di Baselli al ...

Serie A - ultimo turno : Genoa-Torino 1-2 : 16.56 Il Genoa saluta male il suo pubblico: colpo Toro al 'Ferraris' nell'ultima giornata di campionato (1-2). Primo tempo piatto ed a ritmi 'estivi', l'unico sussulto è il vantaggio granata (30'):Belotti riceve palla da Berenguer e mette al centro per il solissimo Iago Falque, che insacca comodamente. Ci prova Medeiros su punizione: non va. Raddoppio Toro al 58' con Baselli (assist Ansaldi),perso ancora dalla difesa di casa. Pandev riduce ...

Diretta Genoa Torino info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della classica partita per la 38^ giornata Serie A (oggi 20 maggio)

Genoa-Torino : Orario Diretta TV - Streaming - Formazioni : Dove vedere in tv o in Streaming la partita Genoa-Torino. Orario, a che ora inizia, Diretta tv e Diretta Streaming della partita Genoa-Torino Serie A. Genoa-Torino Diretta Streaming live: dove, quando, a che ora, Formazioni Genoa-Torino: Orario Diretta TV | Serie A Oggi 38 giornata La 38ª e ultima giornata del campionato di Serie A […]