Genoa - lacrime dopo la gara contro il Torino : in tre lasciano il club : Il Genoa ha chiuso la stagione con una sconfitta davanti al pubblico amico, blitz esterno del Torino con le reti di Iago Falque e Baselli, inutile il gol di Pandev. Al termine della partita lacrime per il portiere Perin, ultima partita con la maglia del Genoa, adesso lo aspetta la Champions League, due le possibili destinazioni, Juventus o Napoli. Addio anche con i centrocampisti Cofie e Rigoni, finisce l’avventura con la maglia del Genoa, ...

Il Torino chiude la stagione con una vittoria : Genoa ko 2-1 : Il Torino di Walter Mazzarri chiude con una vittoria la stagione 2017-2018 e lo fa espugnando per 2-1 il campo del Genoa di Davide Ballardini. I gol della vittoria portano la firma di Iago Falque, nel ...

Genoa-Torino 1-2 : decidono Iago Falque e Baselli. In gol anche Pandev : Due squadre senza nessun obiettivo di classifica. Ma alla fine è il Torino ad aver la meglio sul Genoa: decidono l'ex Iago Falque al 30' del primo tempo , assist di Belotti, e una rete di Baselli al ...

Serie A - ultimo turno : Genoa-Torino 1-2 : 16.56 Il Genoa saluta male il suo pubblico: colpo Toro al 'Ferraris' nell'ultima giornata di campionato (1-2). Primo tempo piatto ed a ritmi 'estivi', l'unico sussulto è il vantaggio granata (30'):Belotti riceve palla da Berenguer e mette al centro per il solissimo Iago Falque, che insacca comodamente. Ci prova Medeiros su punizione: non va. Raddoppio Toro al 58' con Baselli (assist Ansaldi),perso ancora dalla difesa di casa. Pandev riduce ...

Prima del match il saluto di Mimmo Criscito: «Per me è un grande emozione. Come avevo promesso, dopo 7 anni sono tornato».

