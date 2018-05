Gazebo Lega | adesione oltre le aspettative al contratto di governo | i sì sono

Gazebo Lega - "adesione oltre le aspettative" al contratto di governo : Il secondo e ultimo giorno di consultazione dei cittadini nei Gazebo della Lega è andato avanti senza scossoni, incassando com'era largamente prevedibile, un ok deciso da parte di militanti e esponenti di primo piano, peraltro non solo del Carroccio.Bagno di folla per il governatore della Regione Veneto Luca Zaia e per il suo omologo fresco di nomina in Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. L'affluenza ai Gazebo, spesso ridotti a ...

Milano - tra i Gazebo M5s-Lega : divergenze su reddito di cittadinanza. Ma su migranti e Berlusconi sono tutti d’accordo : Dopo l’accordo per il contratto di governo, la Lega ha organizzato i gazebo per permettere ai cittadini di esprimere il proprio voto (a favore o contro) a proposito del documento siglato tra Salvini e Di Maio; il Movimento 5 stelle, invece, ha allestito punti informativi per spiegare i capitoli del contratto (gli iscritti avevano già espresso il loro parere sulla piattaforma Rousseau venerdì 18 maggio. A Milano, tra militanti ed elettori ...

Lega-M5s - nei Gazebo a Milano : “L’alleato non è granché - ma insieme 5 anni”. Ed entrambe le parti chiedono il premier : A Milano, come in tutta Italia, Lega e Movimento 5 stelle hanno allestito gazebo e banchetti dopo l’accordo per il nuovo esecutivo. I militanti hanno permesso ai cittadini di esprimere il proprio voto (favorevole o contrario) al contratto di governo, mentre i grillini hanno organizzato punti informativi (dato che gli iscritti hanno votato venerdì 18 maggio). “I 5 stelle? Non mi piacciono granché, ma è meglio di nulla” hanno ...

Gazebo M5s-Lega - a Napoli contestazione dei centri sociali. Cori e lanci di carta igienica : “Avete dimenticato il Sud” : Proteste a Napoli, dove alcuni attivisti dei centri sociali hanno organizzato una contestazione davanti ai Gazebo informativi del Movimento 5 stelle e a quelli della Lega, allestiti per permettere ai supporter di votare il contratto di governo. “Per una poltrona avete dimenticato la terra dei fuochi”. Insurgencia, il centro sociale che da sempre contesta la Lega e Matteo Salvini questa volta ne ha anche per i grillini. “Onorevole tu la vieni a ...

Aperti i Gazebo della Lega. Salvini 'Il nome entro lunedì - ma M5s stia ai patti' : 'entro domani vedo Di Maio. L'obiettivo è quello di andare lunedì al Quirinale con il nome del premier'. Queste le parole di Matteo Salvini , leader della Lega, mentre metteva la crocetta sul 'sì' in ...

Napoli - Gazebo della Lega in strada : tensioni con i centri sociali : Una protesta si è svolta in via Toledo, all'altezza della fermata della metropolitana, a pochi metri da uno dei gazebo della Lega allestiti per mostrare il contratto di governo. Una...

Aperti i Gazebo Lega per votare intesa su contratto : Al via, in circa 1000 piazze italiane, la consultazione nei gazebo della Lega per dire sì o no all'accordo tra il Carroccio e i Cinque Stelle sul contratto di governo. La votazione è aperta a tutti e ...

Governo : aperti i Gazebo della Lega a Milano : Milano, 19 mag. (AdnKronos) – aperti a Milano i gazebo della Lega per consentire agli elettori di esprimersi in merito al contratto di Governo targato Lega-M5S. Dopo il voto di ieri sulla piattaforma Russeau degli iscritti pentastellati (94% a favore dell’accordo), oggi – e domani – tocca al Carroccio. A Milano si può votare la mattina, dalle 10 alle 13, in via Vittor Pisani, angolo piazza Duca D’Aosta: in via ...

Via libera del Consiglio federale della Lega al contratto in attesa dei Gazebo : Il Consiglio federale della Lega ha sostanzialmente condiviso la linea del contratto di governo con il Movimento 5 Stelle, in attesa del responso dei gazebo di domani e domenica. Nella riunione non ci sarebbe stata una votazione formale, ma diversi partecipanti hanno comunque sottolineato con le loro "diverse sensibilità" le loro aspettative politiche. Lo si è appreso al termine dell'incontro.Di "clima disteso e positivo" ha ...

Contratto M5s-Lega - la parola finale ai militanti : via al voto online - ai Gazebo nel weekend : Come preannunciato da Davide Casaleggio il programma stilato dalle due forze politiche subirà il consulto popolare sulla piattaforma Rousseau e nel weekend nelle piazze