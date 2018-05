Futuro nebuloso per Huawei P9 Plus | tra batteria scarsa e l’impossibile aggiornamento Oreo

optimaitalia

: Futuro nebuloso per #HuaweiP9Plus: tra batteria scarsa e l’impossibile aggiornamento Oreo - GioPao9 : Futuro nebuloso per #HuaweiP9Plus: tra batteria scarsa e l’impossibile aggiornamento Oreo - OptiMagazine : Futuro nebuloso per #HuaweiP9Plus: tra batteria scarsa e l'impossibile aggiornamento Oreo - TeleMater : I giovani sono la speranza, il futuro. Ma, nella società odierna, il cammino che hanno davanti è quantomai nebuloso… -

(Di domenica 20 maggio 2018) Negli ultimi tempi ho cercato di analizzare al meglio la situazione riguardante un device come il cosiddettoP9. Nonostante siano trascorsi due anni dalla sua commercializzazione, infatti, sono tantissimi gli utenti legati ancora a questo prodotto, soprattutto in riferimento alle versioni no brand e quelle marchiate TIM. Ad oggi ildel dispositivo appare ancora molto incerto, soprattutto dal punto di vista software.Quali sono i punti sui quali è necessario concentrarsi in questo periodo parlando diP9? In primis c’è la questione Android. Di recente, il team EMUI ha affermato di non aver preso ancora una decisione definitiva sul rilascio dell’interfaccia EMUI 8.0 per modelli come Honor 8 eP9. Inevitabile che un approccio di questo tipo abbia degli effetti anche sul fratello maggiore di quest’ultimo, oltre al fatto che l’indecisione investa ...