“Fuori!” Amici | fan in rivolta E Maria De Filippi resta di ghiaccio

(Di domenica 20 maggio 2018) Non l’hanno presa bene le fan del cantante che dopo l’eliminazione si sono scatenate in rete sfogando tutta la loro frustrazione. Eppure la sua eliminazione era nell’aria. Da settimane infatti era al centro delle polemiche e ieri sera il suo sogno si è interrotto. Tutto era iniziato dopo le sacrosante critiche per l’intonazione, aveva deciso di cantare con autotune, un regolatore di voce che farebbe incidere dischi pure a Francesca Cipriani. Ermal Meta, cantautore tra i più apprezzati dal pubblico e dai colleghi, gliel’aveva detto chiaro e tondo: “L’autotune è un doping, non dovrebbe essere consentito dal vivo, specie in un live con gara. E’ come se stessi imbrogliando. È la stessa cosa di uno che salta in alto e per riuscirci si mette le molle. Invece di darti un aiutino, studia di più. È una gara, non è corretto nei confronti dei tuoi”. Parole a cui avevano fatto seguito ...