Francia | Se l' Italia non rispetta | gli impegni | Eurozona a rischio

MotoGP - GP Francia 2018 : Marc Marquez domina e ipoteca il titolo. Grande Italia : 2° Petrucci - 3° Valentino Rossi. Fuori Dovizioso : Marc Marquez (Honda) domina anche il Gran Premio di Francia della MotoGP, vince la terza gara di fila (cosa che non gli capitava dal 2014) e vola via in classifica iridata, approfittando, anche, della cadute dei rivali diretti, il padrone di casa Johann Zarco (Yamaha Tech3) ed il nostro Andrea Dovizioso (Ducati). Il campione del mondo in carica dimostra di avere un passo impossibile per tutti gli altri e, dopo aver preso il comando della corsa, ...

La Francia avverte l'Italia : «Rispetti gli impegni o l'eurozona è a rischio». : Un duro diktat della Francia all'Italia arriva dal ministro dell'Economia francese Bruno Le Maire. La stabilità della zona euro potrebbe essere «minacciata» se il prossimo...

Moto2 - Francia è ancora Italia - Bagnaia vince e allunga : LE MANS - Cinque successi consecutivi, pokerissimo Italia in Moto2: Francesco 'Pecco' Bagnaia ha dominato il gp francese, e ora allunga in classifica. Il pilota del team Sky Vr46 partiva dalla pole e ...

Governo - Francia : 'Italia rispetti impegni o Eurozona a rischio' - : L'avvertimento arriva dal ministro dell'Economia Bruno Le Maire secondo cui il prossimo esecutivo non potrà ignorare le regole sul debito, sul deficit, ma anche sul consolidamento delle banche

