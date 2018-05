Francia : 'L'Italia rispetti gli impegni o a rischio eurozona' : Lo ha detto, secondo Le Figaro, il ministro dell'economia francese Bruno Le Maire, parlando del prossimo esecutivo italiano. "Tutti devono capire in Italia - ha aggiunto - che il futuro dell'Italia è ...

Governo Lega-M5s - Francia : “Italia rispetti impegni sul debito o la stabilità dell’eurozona sarà a rischio” : Cinque giorni fa la stoccata era arrivata da Bruxelles. Ma il tema dei conti pubblici italiani interessa molto anche a uno degli stati fondatori dell’Europa unita: la Francia. La stabilità dell’area euro sarà “minacciata” se il nuovo Governo italiano non rispetterà gli impegni su debito e deficit sottolinea il ministro francese dell’Economia, Bruno Le Maire. A un giorno dalla presentazione del contratto di Governo ...

Governo - la Francia avverte l’Italia : Il ministro francese dell’economia, Bruno Le Maire: «Gli italiani devono capire che il futuro d’Italia è in Europa e non altrove, ma ci sono regole da rispettare»

Governo - Francia avvisa l'Italia : "Rispettate impegni o stabilità Eurozona a rischio" : Il ministro transalpino Le Maire: "Tutti in Italia devono capire che il futuro dell'Italia è in Europa e da nessun'altra parte"

La Francia avverte l'Italia : rispetti impegni o Eurozona rischia : Roma, 20 mag. , askanews, - Dalla Francia arriva un nuovo monito all'Italia. Dopo il presidente Macron, è il mkinistro dell'economia Bruno Le Maire a inviare un avvertimento alla penisola. "La stabilità dell'area euro è a rischio se il nuovo governo populista italiano non manterrà gli impegni sul debito e sul deficit così ...

La Francia avverte l'Italia : «Rispetti gli impegni o l'eurozona è a rischio» : Un duro diktat della Francia all'Italia arriva dal ministro dell'Economia francese Bruno Le Maire. La stabilità della zona euro potrebbe essere «minacciata» se il prossimo...

La Francia avverte : stabilità dell’eurozona a rischio se l’Italia non rispetterà gli impegni : Il ministro francese dell’economia, Bruno Le Maire, mette in guardia che la stabilità della zona euro sarà «messa a rischio» se il prossimo governo italiano non rispetterà i suoi impegni su debito e deficit....

La Francia avverte l'Italia : "Si rispettino gli impegni o l'eurozona sarà a rischio" : Il ministro francese dell'economia, Bruno Le Maire, mette in guardia che la stabilità della zona euro sarà 'messa a rischio' se il prossimo esecutivo italiano non rispetterà gli accordi. 'Se il nuovo governo non rispetterà i ...

Governo - la Francia 'Italia rispetti gli impegni o l eurozona sarà a rischio' : La stoccata al contratto tra M5s e Lega arriva dal ministro francese dell'Economia, Bruno Le Maire. 'Se il nuovo Governo non rispetterà i suoi impegni sul debito, sul deficit, ma anche sul ...

Francia : 'Se l'italia non rispetta gli impegni sul debito - l'eurozona è a rischio' : Il ministro dell'Economia francese ha comunque precisato: "Vedremo quali decisioni saranno prese dall'italia, io ribadisco quanto sia importante mantenere questi impegni a lungo termine per garantire ...

Governo - la Francia avverte l'Italia : «Rispetti gli impegni o eurozona rischia» : La Francia mette in guardia l'Italia. Il ministro francese dell'economia, Bruno Le Maire, avverte che la stabilità della zona euro sarà «messa a rischio» se il prossimo Governo italiano non rispetterà i suoi impegni su debito e deficit. «Se il nuovo Governo non ...

Governo - la Francia avverte l’Italia : «Rispetti gli impegni o eurozona rischia» : Le parole del ministro dell’economia, Bruno Le Maire: «Tutti in Italia devono capire che il futuro dell’Italia è in Europa e da nessun’altra parte»

Governo : Francia - l'Italia rispetti gli impegni o l'Eurozona rischia : Monito all'Italia dal ministro francese dell'economia, Bruno Le Maire, che mette in guardia dal rischio che la stabilità della zona euro sia 'messa a rischio' dal nuovo Governo. 'Se il nuovo Governo non rispetterà i suoi impegni sul debito, sul ...

Francia : 'Se italia non rispetta impegni debito - eurozona a rischio' : Se il nuovo governo italiano "si assumesse il rischio di non rispettare i propri impegni sul debito" metterebbe a rischio l'intera eurozona. A sottolinearlo è il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, in un commento sulla possibilità , peraltro smentita da M5s e Lega, che venga valutato l'azzeramento del debito. Per il ministro transalpino, inoltre, anche gli ...